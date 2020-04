Préposés et infirmières en CHSLD : Il faut abaisser les ratios personnel-patients

François Legault fait fausse route s'il croit freiner la pénurie de main-d'oeuvre dans les CHSLD uniquement en haussant les salaires. Il faudra abaisser le ratio de patients des préposés et infirmières, selon les syndicats.

Un salaire de 25$ l’heure devrait permettre de rendre la profession de préposé aux bénéficiaires plus attrayante, signale le président de la FSSS-CSN, Jeff Begley, dans une lettre acheminée jeudi au premier ministre. «Nous considérons ce taux horaire non exagéré et plus que légitime», précise la missive.

Mais une rémunération plus avantageuse ne règlera pas tout. Les employés doivent pouvoir s’occuper convenablement des résidents âgés.

«Si on ne règle pas cette question-là (des ratios), on aura beau payer 80$ l’heure, le monde va toffer le temps qu’ils toffent, souligne en entrevue M. Begley, qui représente 30 000 préposés aux bénéficiaires. Il faut augmenter le salaire, c’est un irritant majeur, mais ce n’est pas juste ça».

Les anges gardiens pas écoutés

La présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Nancy Bédard, ne cache pas son indignation devant la crise qui sévit dans les foyers de personnes âgées au Québec en raison de la pandémie.

François Legault a dû admettre que la pandémie a mis en lumière un manque criant de ressources dans les CHSLD. Mais selon Mme Bédard, Québec avait pourtant tout en main pour améliorer la qualité des soins et freiner la pénurie de personnel soignant dans ces établissements.

«Les ratios, (...) ça aurait pu faire une différence déjà depuis un an si on avait commencé (à les appliquer), plaide-t-elle. Aujourd’hui, que le premier ministre et les ministres Marguerite Blais et Danielle McCann se démontrent surpris de ça, je n’achète pas ça. Les anges gardiens, ils les avaient avant, ils ne les ont juste pas écouté, ils ne les ont juste pas pris au sérieux».

Barrette avait donné le feu vert

Après une entente avec l’ex-ministre libéral de la Santé, Gaétan Barrette, plusieurs projets-ratio ont été réalisés au Québec en 2018.

Une infirmière doit souvent s’occuper de plus 90 patients la nuit dans certains CHSLD, ce qui diminue inévitablement la qualité des soins prodigués et décourage les travailleurs de la santé, souligne la présidente de la FIQ.

Les projets-pilote mis en place un peu partout dans la province prévoyaient plutôt un maximum de vingt patients le jour pour une équipe formée d’une infirmière et d’une infirmière-auxilière. Le soir, ce ratio montait à 25 et la nuit, à 37 patients pour le duo.

Ces projets-ratios d’infirmières-patients dans des CHSLD se sont avérés concluants, insiste Nancy Bédard. Moins essoufflées, les professionnelles en soins étaient enfin en mesure de s’occuper correctement des résidents, s’absentaient moins du travail et voulaient rester.

McCann a reculé

Même si la ministre caquiste Danielle McCann semblait «très intéressée» à son arrivée en poste après l’élection du gouvernement Legault, elle a finalement reculé il y a quelques mois et ne voulait plus parler de ratios, selon la FIQ.

Elle dit avoir même rencontré le ministre des Finances avant le dépôt de son budget à ce sujet. «J’ai demandé à Éric Girard 650 millions $ pour déployer les ratios en médecine, chirurgie et CHSLD, j’étais à 650 millions pour les trois (secteurs) partout au Québec et c’était pas beaucoup d’argent, on faisait ça sur trois ans!».

À l’heure actuelle, la seule directive que doivent suivre les établissements est la présence d’une infirmière sur place sur les trois quarts de travail (24/7) dans chaque installation de CHSLD, précise le ministère de la Santé. Il n’y a pas de précision quant au nombre maximal de résidents sous la responsabilité d’une professionnelle en soins.

Arruda parle des ratios

Il y a quelques jours, le Dr Horacio Arruda a convenu que le Québec doit apprendre de cette crise, qui frappe durement les foyers pour aînés.

«Peut-être qu'on va changer notre façon de penser les résidences pour personnes âgées dans l'avenir, peut-être qu'on va changer le ratio de professionnels versus individus. Ça va être à voir», a-t-il glissé, durant une des conférences de presse quotidienne.

Mais selon le premier ministre, la réforme des CHSLD doit commencer par une rémunération plus incitative pour y attirer davantage de préposés aux bénéficiaires.

«Le Dr Barrette, qui nous dit qu'en 2015, quand il a essayé de négocier les ratios, ça avait coûté 1,2 milliard au gouvernement. Donc, à un moment donné, il y a sûrement une négociation à avoir sur des ratios, mais commençons juste par combler tous les postes qui sont affichés. Déjà, il y aurait une grosse amélioration. Est-ce qu'on doit aller encore plus haut? Je ne l'exclus pas», a-t-il dit mercredi.