Québec doit élargir la protection des lanceurs d’alertes aux CHSLD privés, dit le PQ

Afin d’éviter de nouveaux drames comme celui du CHSLD Herron de Dorval, Québec doit protéger les lanceurs d’alertes qui voudraient dénoncer des scandales dans les CHSLD non conventionnés, affirme le Parti québécois.

Présentement, seul le personnel des organismes gouvernementaux est protégé par la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics.

Or cette protection doit être élargie aux CHSLD conventionnés et aux résidences privés pour aînés (RPA), affirme le porte-parole du parti en matière de santé, Joël Arseneau. Autrement, le personnel qui y travaille s’expose à des représailles s’ils dénoncent publiquement des actes qu’ils jugent répréhensibles.

En janvier dernier, la ministre de la Santé, Danielle McCann, avait affirmé vouloir mettre fin à « l’omerta dans le milieu de la santé », rappelle le député des Îles-de-la-Madeleine. C’est aujourd’hui le temps d’agir, ajoute-t-il.

«Tous les travailleurs du milieu de la santé doivent pouvoir bénéficier d'une protection légale. Souvent, ils sont les premiers à constater les lacunes du système, ou la négligence. Ils ne doivent pas avoir peur de dénoncer», explique-t-il, jeudi, par voie de communiqué.

Selon lui, la «peur de représailles» n’a pas sa place dans le réseau de la santé et la sécurité et la dignité des usagers doivent demeurer les priorités absolues. Davantage de situations problématiques pourraient ainsi être connues et ainsi évitées.

«Il faut encourager les gens à parler, les assurer qu'ils ne risquent rien. Par exemple, si le personnel du CHSLD Herron avait été protégé par la loi sur les lanceurs d'alerte, il y a fort à parier que la situation aurait été connue bien avant», affirme Joël Arseneau.

Aussi, le Parti Québécois propose aussi d'élargir la portée de la Loi sur la protection des lanceurs d’alertes afin de permettre à une infirmière ou un préposé de dénoncer des soins inadéquats.