Québec trouve enfin preneur pour un contrat qui n’avait reçu aucune soumission

Boudé une première fois par les professionnels en février, le contrat de «vérification du processus de sélection» du consortium qui pilotera la construction du projet de tramway, a finalement été octroyé par la Ville de Québec.

La deuxième tentative aura été la bonne. Faute de soumissions il y a deux mois, la Ville avait dû annuler un premier appel d’offres à cet effet. L’administration Labeaume avait alors annoncé qu’elle retournerait rapidement en appel d’offres, en modifiant certaines exigences qui avaient rebuté les firmes intéressées, notamment la quantité de documentation à produire.

«Cet allègement ne compromettra en rien la qualité du processus de sélection du consortium», avait alors assuré le porte-parole de la Ville de Québec, David O’Brien.

20 000 $ de plus que prévu

La firme CIM Conseil en immobilisation et management de Montréal a remporté le second appel d’offres, avec une mise de 220 000 $. Cela représente un écart de 10 % avec l’estimation de la Ville qui espérait débourser 200 000 $ pour ce mandat, peut-on lire dans des documents du comité exécutif. Deux autres firmes ont proposé leurs services. L’offre de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L était de loin la plus élevée, à 470 000 $.

Au moins quatre appels d’offres liés au projet de réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec ont dû être annulés jusqu’ici.

L’opposition à l’hôtel de ville de Québec s’est interrogé à plusieurs reprises sur les raisons de ces annulations, jugeant «difficile» l’attribution des contrats depuis le lancement du projet. «Est-ce que le maire de Québec veut aller trop vite pour la machine, ce qui décourage des soumissionnaires potentiels ? Qu’est-ce qui explique le peu d’intérêt ?», avait déclaré le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin lors d’un point de presse en début d’année.

La Ville a toujours affirmé que la reprise de certains appels d’offres n’aurait aucun impact sur l’échéancier global du projet de 3,3 G $, qui doit être livré en 2026.