Saguenay: 23 nouveaux cas au CHSLD de la Colline; enfin du renfort

Les cas de la COVID-19 ont explosé au CHSLD de la Colline, dans le secteur Chicoutimi-Nord à Saguenay, selon le dernier bilan de la direction de la santé publique. Les renforts sont toutefois arrivés jeudi.

Il y a 23 personnes de plus infectées pour un total de 65 cas (36 résidents et 29 employés). L'établissement, où il y a éclosion depuis le 2 avril, est le foyer d'infection le plus important au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'augmentation considérable des cas au cours des 24 dernières heures indique, encore une fois, à quel point le virus se propage très rapidement.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer une hausse aussi importante. On se serait notamment rendu compte, dans les derniers jours, que des patients erraient encore dans les couloirs de la résidence. Des mesures auraient été prises depuis.

«On a des clients qui sont errants, c'est-à-dire qui voyagent d'une chambre à l'autre», a indiqué la directrice du programme de soutien aux personnes âgées du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, Chantale Boivin.

«Lorsqu'on a soupçonné qu'il pouvait y avoir des cas suspects, on s'est assuré que ces patients-là restaient à la chambre, a-t-elle ajouté. Ça, ce sont des mesures. Mais il y avait déjà un 12 heures, 24 heures où il y avait eu errance, donc risque de propagation [...] On a aussi du personnel, comme vous le savez, qui pouvait être porteur sans être symptomatique. Ça aussi, ça a pu nous jouer un tour.»

Lors du point de presse quotidien, les autorités de la santé ont indiqué avoir ajouté des mesures supplémentaires pour tenter de stopper la propagation. Une conseillère en prévention et contrôle des infections est maintenant en permanence sur place, a-t-on appris.

Une équipe y est aussi affectée afin de s'assurer que les employés utilisent correctement les équipements de protection individuels, par exemple les masques, et qu'ils ne se contaminent pas eux-mêmes avec leurs vêtements lorsqu'ils les retirent.

Enfin du renfort

Les employés du CHSLD de la Colline ont poussé un soupir de soulagement. Depuis 16 h jeudi, ils peuvent enfin compter sur de l'aide. Des équipes d'infirmières, infirmières auxiliaires et préposées aux bénéficiaires du département de médecine de l'hôpital de Chicoutimi sont arrivées en renfort.

L'unité de soins, qui était très peu utilisée, a été fermée afin de libérer du personnel pour aller donner un coup de main aux employés du CHSLD de la Colline, qui sont à bout de souffle.

Cette aide était espérée depuis plusieurs jours. Des employées du CHSLD ont fondu en larmes, mercredi soir, lorsqu'elles ont appris qu'elles auraient enfin du renfort.

Par ailleurs, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une vingtaine de médecins ont répondu à l'appel lancé par le premier ministre François Legault pour aller aider dans les CHSLD.