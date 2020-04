Tentative de meurtre en Mauricie

Un couple de Louiseville jugé vulnérable par l’entourage a été grièvement blessé lors de ce qui pourrait être une chicane de voisins.

Du moins c’est pourquoi les policiers ont été appelés sur l’avenue St-Augustin jeudi midi.

On craint pour la vie de la femme de 59 ans. L’homme de 54 ans est hors de danger.

«On va tenter d’éclaircir par l’expertise de la scène de crime, par toutes les informations qu’on va obtenir auprès de témoins potentiels. On va tenter de comprendre la cause, qu’est-ce qui a causé cette agression et quel est le lien entre toutes ces personnes-là aussi», explique Éloïse Cossette, porte-parole Sûreté du Québec.

Un homme de 42 ans a été arrêté sur place et sera interrogé. Selon le voisinage, il pourrait avoir des problèmes de santé mentale.

Des enquêteurs des crimes majeurs ont inspecté la scène jeudi en soirée.