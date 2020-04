Un ratio de décès inquiétant

Les 143 nouveaux décès dans la province ont été un choc, mais, en regardant les statistiques, on s’aperçoit que notre ratio de décès est élevé.

De passage sur le plateau de Pierre Bruneau, la pharmacienne Diane Lamarre a rappelé «qu’on commence à être dans les pays très haut placé avec 74 décès par million d’habitants».

Dans le scénario optimiste présenté la semaine dernière, les autorités de la santé publique se basaient sur l’Allemagne. On voit aujourd’hui que ce pays fait beaucoup mieux avec 47 décès par million d’habitants.

Sur un autre sujet, l’arrivée des médecins dans les CHSLD entraîne son lot de questionnement. Doivent-ils se placer en quarantaine avant de retourner en milieux hospitalier?

«Selon les recommandations de la santé publique, quand on est un professionnel de la santé et qu’on a été en contact documenté avec un cas de COVID-19, il y une période d’isolement de sept jours requise et il faut ensuite avoir une absence de symptômes. Ça risque de faire en sorte que ces médecins ne pourront pas revenir tout de suite au service d’autres patients.»

Il y a plusieurs qui ont un mariage prévu cet été. Pourront-ils se marier?

«Les gens vont pouvoir se marier, mais il n’y aura peut-être pas une grosse fête. C’est le choix qu’on peut faire : on peut quand même se marier le 6 juin, mais on ferra la fête un peu plus tard avec l’ensemble de la famille. Si on veut se réunir, on peut penser que les gens de 70 ans et plus vont rester en confinement pendant un bon moment.»

Vous avez une question sur la COVID-19?

Envoyez-la par courriel à nouvelles@tva.ca.