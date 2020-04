Un retour à la normale pour les entreprises après Noël

Après un recul marqué de l’économie en raison de la COVID-19, la présidente-directrice générale du groupe Indigo Books and Music, Heather Reisman, croit que le marché ne pourrait revenir à la normale qu’après le temps des Fêtes.

C’est du moins ce qu’elle a dit mercredi, en entrevue avec la chaîne BNN Bloomberg.

«Nous ne pouvons anticiper que les entreprises reviendront à la normale le jour où nous ouvrirons à nouveau», a indiqué la fondatrice de la plus importante chaîne de librairies au Canada.

«Je mène un groupe de plusieurs détaillants afin de comprendre l’impact [de la COVID-19] et nous anticipons que ce sera après Noël que le marché reviendra près de la normale.»

Indigo est au nombre des grandes entreprises qui ont souffert de la pandémie, devant mettre à pied 5200 employés le mois dernier. Environ 545 d’entre eux ont toutefois pu revenir au travail lundi, en vertu de la subvention d’Ottawa qui paye 75% du salaire des employés admissibles.

Mme Reisman croit également que les entreprises devront composer avec des pertes «de centaines de millions de dollars» pendant plusieurs mois.

«[La crise] nous met vraiment à genoux», a-t-elle ajouté.

En outre, la PDG rappelle que les détaillants fournissent non seulement un million d’emplois au pays, mais permettent aussi aux villes de collecter des taxes de propriété en plus d’apporter des bénéfices aux fournisseurs et aux agences de marketing.