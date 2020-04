2020 : une saison de camping pas comme les autres

Les terrains de camping espèrent reprendre leurs activités normales dès le 4 mai, à condition que les autorités le permettent.

Cependant, «la saison 2020 ne ressemblera pas à la saison 2019 ni, on espère, à celle de 2021», avance Simon Tessier, président de Camping Québec.

Depuis les interdictions de rassemblement et les restrictions annoncées par Québec, les activités offertes par les terrains de camping sont restreintes. Impossible, pour l’instant, d’ouvrir les piscines ou de penser se réunir dans les espaces intérieurs, par exemple. Parcs Canada a pour sa part annulé toute activité de camping dans les parcs nationaux jusqu’au 31 mai.

«Les terrains de campings, c’est comme des petits villages, on est capables de respecter des règles, comme on le fait présentement dans les villes et villages», assure le président de Camping Québec.

Celui qui représente 800 terrains de camping au Québec table néanmoins sur un déconfinement graduel pour lever certaines restrictions au cours de l’été, ce qui pourrait élargir les activités possibles.

La décision de décider les étapes du déconfinement revient au gouvernement, insiste-t-il. «On est des experts en opération de camping, on laisse les experts de la santé publique fait leur travail.»

Quant au remboursement des campeurs qui ont déjà fait leur réservation et qui s’inquiètent de ne pas pouvoir passer leur vacances au camping, M. Tessier demande de la patience à sa clientèle. «Il est beaucoup trop tôt pour se prononcer, on ne sait pas quels services ou infrastructures seront affectés», dit-il.

Pour dépanner

Depuis le début de la pandémie, certains terrains de campings reçoivent des snowbirds de retour de la Floride n’ayant pas d’autre option pour s’isoler en sol québécois.

Serait-il envisageable d’héberger temporairement d’autres familles à l’approche du premier juillet, date où plusieurs pourraient se trouver sans logement en raison des complications liées à la pandémie? «On serait prêts à dépanner, mais l’objectif principal demeure une ouverture beaucoup plus large», affirme le président de Camping Québec.