Têtes dures, récalcitrants, déconnectés, égoïstes et même covidiots! Les qualificatifs pleuvent pour parler de ceux qui malgré les consignes répétées quasi chaque jour par les autorités ne respectent toujours pas les consignes pour éviter la propagation de la COVID-19. Plusieurs milliers de contraventions ont été remises à travers la province pour un montant de plus de 3 millions de dollars.

LCN a décidé de sonder ses téléspectateurs et ceux qui nous suivent sur les médias sociaux afin de connaître leur avis. Nombreux sont ceux qui sont d’accord avec les amendes pour qu’enfin les gens se plient aux mesures comme d’ailleurs la majorité des Québécois. Bien fait pour les covidiots, disent-ils, en somme, dans les commentaires du Québec Matin. Toutefois, des voix s’élèvent trouvant que le gouvernement y va trop fort et que les gens ne se mêlent pas de leurs affaires.

Les POUR

«Ben bon pour eux. Ils pensent juste à leur nombril. On est des millions enfermés chez nous à se priver de sortir pour ne pas l'attraper et continuer à propager ça partout. L'économie mange une claque jour et ces beaux champions-là en font qu’à leur tête. Non, je n’aurais vraiment pas de problème à dénoncer quelqu’un parce que la vie des gens en dépend.» - Lyne

«Les constats ÉMIS pendant le coronavirus, c’est NON CONTESTABLE STU ASSEZ CLAIRE» - Ben

«Oui, moi j’appellerais, car la COVID est tellement contagieuse. Si des personnes ne respectent pas l'urgence sanitaire, ils doivent en subir les conséquences.» - David

«On peut débattre du bienfait du confinement (ou de l'inutilité). Ultimement, la santé publique doit fournir des directives et nous avons tous l'obligation de les suivre. Je n'hésiterais aucunement à dénoncer et je prévois même faire du ménage dans mes amis afin de flusher ceux qui auront agi en innocent. C'est le genre d'amis dont je n'ai pas besoin» - Martin

«Des vies sont mises en danger à cause de ce virus qui est très sournois, je me ferai un devoir de dénoncer de telle situation! Sauver des vies, c'est notre devoir à tous! Protection du voisinage!» - Robert

«Je dénoncerais sans hésiter, car sans avertissement et contravention, ils recommenceraient. Ces récalcitrants jouent avec leur vie et celle des autres. Merci aux policiers qui appliquent la loi.» - Diane

«Non, je n'hésiterai pas! Pourquoi nous, il faudrait respecter le confinement et pas les voisins? Le confinement est pour tout le monde sans exception!» - Josée

«Je demeure en condo et tous nous sommes confinés. Un condo a été vendu et le proprio débutait des visites. Je lui ai demandé de cesser les visites durant la pandémie. Oui, je dénoncerais pour la sécurité de tout un chacun.» - Carole

«Oh! que oui. Nous suivons les recommandations, nous ne voyons pas nos enfants et petits-enfants. Ma fille qui habite ici normalement a décidé d'aller vivre chez un ami, car elle travaille dans un milieu hospitalier. Je ne me gênerais pas pour dénoncer.» - Guylaine

LES CONTRE

«Bafouage des libertés individuelles pour soi-disant sauver des vies sachant que tout croyant sait bien que toute vie est éternelle.... Trouvez l'erreur... On n'est pas loin de la Sibérie» - Marc

«C'est rendu une paranoïa publique... Non, je n'appelle pas les autorités, je me mêle de mes affaires et tant pis pour ceux et celles qui ne suivent pas les consignes!» - Silvy

«On ne stoole pas! On n’est pas des policiers. Mêlez-vous donc de vos affaires!!!!» - Clode

«Non, j’ai d'autres choses à faire que de spotter le voisin pour savoir quelle sorte de bobettes il porte.» - Jason

«Dénoncer votre voisin??? On est rendu là??? Moi, je ne dénoncerais jamais personne à la police parce quil parle à l’autre voisin *?%$&*» - Sébastien qui termine par un sacre.