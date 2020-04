Des salons funéraires débordent de corps

L’augmentation considérable du nombre de décès au Québec en raison de la pandémie oblige certains complexes funéraires qui débordent à avoir recours à des conteneurs d’entreposage pour conserver les corps des défunts.

« On est inondés. Je n’ai jamais vu autant de décès. Ç’a pratiquement triplé », s’attriste Me Christiane Ratelle, notaire des complexes funéraires Yves Légaré.

Photo courtoisie

« On avait fait préparer des unités de réfrigération de façon préventive, en mars. Et malheureusement, il a fallu en commander plus la semaine dernière », poursuit-elle.

Avec dignité

Pour le moment, quatre conteneurs maritimes gris se trouvent sur le terrain du complexe Yves Légaré de Longueuil, en bordure de la route 132, pour pallier le manque d’espace d’entreposage, a pu constater Le Journal vendredi.

Il y en a deux autres à la succursale de Laval, confirme Me Ratelle.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Les dépouilles y sont conservées avec les mêmes mesures sanitaires et de dignité qu’en temps normal, assure-t-elle.

« On est extrêmement prudents. »

Des étagères sont construites à l’intérieur. Les défunts y sont déposés dans un cercueil en bois.

« On espérait ne pas les utiliser, mais on est tout de même satisfaits de notre réponse à la demande des hôpitaux et de la santé publique », explique la notaire.

Bien maîtrisée

Elle estime tout de même que la situation est bien maîtrisée.

De leur côté, les entreprises funéraires Urgel Bourgie et Alfred Dallaire Memoria affirment devoir effectuer une gestion « très serrée » de leur espace durant la pandémie.

Elles n’auraient pas eu besoin d’avoir recours à ce type d’installations jusqu’à maintenant.

Par ailleurs, des morgues temporaires ont aussi commencé à faire leur apparition un peu partout au cours des derniers jours au Québec, notamment derrière des hôpitaux désignés à la COVID-19.