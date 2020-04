«Éviter les panneaux afficheurs» était la plus grande difficulté du pilote

Le pilote du petit avion qui a atterri d’urgence jeudi sur l’autoroute Félix-Leclerc, à Québec, a raconté comment s’est déroulée l’intervention ayant maintenant fait le tour du monde.

Florent Gagné était en entrevue avec Jonathan Trudeau, à QUB radio, vendredi.

L’avion de M. Gagné a eu un problème mécanique alors qu’il volait au-dessus de la ville de Québec.

Il espère ne plus jamais «revivre ça».

«Je n’ai jamais eu de problème mécanique ou quoi que ce soit en vol ou des problèmes avec la météo. [...] C’était la première fois que je rencontrais une panne moteur», a dit le pilote, dont l’atterrissage s’est très bien déroulé malgré les circonstances.

M. Gagné a également relaté le moment où il s’est rendu compte qu’il ne pourrait pas atteindre l’aéroport.

«J’avais devant moi l’autoroute et puis il fallait évidemment que j’évite les panneaux afficheurs. C’était peut-être ça qui était la difficulté la plus grande. D’autant plus que, selon ma prévision, j’arrivais dans un panneau. J’avais le choix de passer en dessous ou par-dessus. J’ai choisi par-dessus. Mon choix a été fait à la toute dernière minute», a-t-il expliqué.

«Je trouvais qu’il y avait beaucoup de véhicules hier pour un jeudi dans l’état actuel de la situation. Pour un pilote qui atterrit, il y a toujours trop de véhicules. Je comprends que c’est le pilote qui n’a pas d’affaire-là», a ajouté en riant Florent Gagné.