Gérer la Boutique STM... et importer des masques chirurgicaux

Grâce à son réseau de contacts en Chine, une compagnie montréalaise a réussi à livrer des masques chirurgicaux à de nombreux clients, dont la Société de transport de Montréal (STM), avant que la demande mondiale explose.

• À lire aussi: Manifestation des employés d’entretien de la STM

À la mi-janvier, le président du Groupe Motivo, qui gère notamment la colorée boutique de produits promotionnels de la STM, a reçu un appel de son partenaire chinois, qui lui suggérait de se lancer dans l'importation de masques. La Chine était alors l'épicentre de l'épidémie de la COVID-19.

«Je n’aurais jamais pensé il y a quatre mois que j'allais faire de l'importation de masques un jour», lance au bout du fil Luigi Vendittelli, qu’on connaît déjà pour les modèles réduits d’autobus ou les tasses à thématique de stations de métro qu’il vend en ligne et dans sa boutique d’Ahuntsic.

Aujourd’hui, entre 150 000 et 200 000 masques sont produits chaque jour pour le Groupe Motivo dans une des 29 manufactures chinoises ayant reçu l’accréditation de son gouvernement pour la production de masques chirurgicaux.

«Le plus gros obstacle, c'est l'attente de dédouanement et la confirmation de l'exportation. Par exemple, on a 500 000 masques destinés au Groupe Jean Coutu actuellement bloqués en Inde en raison du lockdown», explique M. Vendittelli.

Intérêt de la STM

Les pharmacies sont ses principaux clients, mais la STM a aussi fait appel à ses services : 200 000 masques ont été livrés au transporteur.

«Ce matériel est distribué graduellement aux employés qui ont un contact prolongé et étroit avec les clients ainsi qu’à nos employés qui pourraient avoir à intervenir auprès d’un client atteint de la COVID-19», confirme le porte-parole de la STM Philippe Déry.

Les chauffeurs du transport adapté se font notamment fournir des masques, puisqu’ils côtoient la clientèle de très près, en les aidant notamment à monter à bord des véhicules.