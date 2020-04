Selon les scénarios de la santé publique présentés il y a maintenant plus d’une semaine, le Québec doit atteindre son pic dans les prochaines heures.

Lors du point de presse quotidien du gouvernement, Horacio Arruda s’est montré confiant même s’il y a encore des feux à certains endroits.

Pour l’omnipraticien Christian Fortin, il faut toutefois rester prudent avant de parler de plafonnement de la courbe.

«Il faut être prudent avec nos indicateurs. Le nombre de nouveaux cas s’est stabilisé. Par contre, les critères de dépistage ont beaucoup changé au cours de la crise et même encore dernièrement. C’est un indicateur qui est moins fiable actuellement que le nombre d’hospitalisations, qui est lui plus rassurant. Toutefois, notre taux de décès est en augmentation et notre taux par million est à 81 décès par million. On est beaucoup plus élevé que le reste du Canada, on est plus élevé que l’Allemagne auquel on se comparaît», a-t-il expliqué sur le plateau de Pierre Bruneau.

Selon lui, il va y avoir des problèmes et des décès tant que tous les feux ne seront pas éteints. Christian Fortin a également fait le point sur l’état d’avancement des études pour trouver un médicament contre la COVID-19.

Voyez l’intervention de l’omnipraticien Christian Fortin dans la vidéo ci-dessus.