La Fédération canadienne de l’agriculture n’écarte pas une possible pénurie

La Fédération canadienne de l’agriculture (FCA) n’écarte pas une possible pénurie alimentaire en raison de la pandémie de COVID-19 et a demandé à Ottawa de créer un fonds d’urgence pour éviter le problème.

«Nous ne voulons pas semer la panique, a indiqué par voie de communiqué Mary Robinson, présidente de la FCA. Dans un même temps, il serait irresponsable de ne pas sonner l’alarme pour attirer l’attention sur les réalités auxquelles sont confrontés les agriculteurs canadiens aujourd’hui.»

Même si elle a applaudi le soutien actuel du gouvernement fédéral pour le secteur, Mary Robinson a jugé qu’il restait beaucoup à faire et a soumis l’idée de la création d’un Fonds d’urgence, ou filet de sécurité, afin que les agriculteurs dans le besoin puissent obtenir les fonds qui leur permettront de payer les coûts additionnels liés à la pandémie.

«Les agriculteurs canadiens ont besoin d’un soutien immédiat et important de la part de notre gouvernement fédéral pour pouvoir continuer à remplir leur responsabilité, a-t-elle ajouté. L’agriculture, l’élément qui sous-tend notre entier système d’approvisionnement alimentaire, se trouve à un point de basculement.»

En raison des quarantaines strictes pour les travailleurs étrangers et des limitations de déplacement, l’épidémie de COVID-19 a en effet réduit la quantité de main-d’œuvre dans un secteur déjà en pénurie. Les exploitations doivent donc supporter les couts liés aux protections individuelles de ses travailleurs.

La FCA a exprimé des craintes liées à ce manque de bras, puisqu’il pourrait réduire la superficie de cultures.

«Si nous, en tant que nation, ne relevons pas ces défis grandissants immédiatement, les consommateurs canadiens pourraient voir une diminution de la quantité et de la variété de nourriture que leur offre leur épicerie locale et avoir à payer plus pour leur alimentation durant les mois à venir», a expliqué la présidente de la FCA.