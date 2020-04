Le confinement excessif des aînés dénoncé par l’AQRP

L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP) s’inquiète du respect des droits des personnes vivant en résidences ou en CHSLD et dénonce le confinement excessif auquel elles sont parfois soumises.

«Je veux être claire. Nous demandons à nos membres et à tous les aînés de respecter les recommandations gouvernementales. C’est très important», a précisé Rose-Mary Thonney, présidente de l’AQRP, vendredi, par voie de communiqué.

«Toutefois, nous demandons également aux gestionnaires des établissements et aux autorités responsables de respecter les droits des usagers et des résidents et de faire preuve de jugement», a-t-elle ajouté.

L’AQRP dénonce les limites excessives qui sont parfois imposées aux résidents par les responsables des établissements pour aînés, notamment l’interdiction d’accéder à leur balcon ou au terrain de la résidence.

«Certains gestionnaires appliquent les recommandations avec dogme et oublient de faire preuve de jugement et d’humanité, a remarqué Mme Thonney. Les aînés ne sont pas tous logés à la même enseigne et n’ont pas tous la même autonomie. Il faut faire preuve de discernement.»

Rose-Mary Thonney rappelle que les personnes âgées paient le fort prix dans cette lutte contre le nouveau coronavirus.

«Le vrai confinement, la vraie solitude et la vraie détresse, ce sont les aînés qui la vivent. Ce sont les aînés qu’on infantilise et qu’on stigmatise dès qu’ils sortent de leur domicile. Alors, le moins que l’on puisse faire, c’est d’agir avec jugement dans l’application des règles et des recommandations qui les concernent», a-t-elle indiqué.

«Nous croyons que les aînés qui vivent dans les résidences pour personnes autonomes devraient au moins pouvoir sortir sur le terrain et profiter du soleil et de la nature», a conclu la présidente de l’AQRP.