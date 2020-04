L'École nationale de police convertie en hôpital

L'École nationale de police de Nicolet, près de Trois-Rivières, accueillera dès lundi des patients infectés par la COVID-19.

L'un de ses pavillons d'hébergement réservé en temps normal aux policiers en formation a été converti en hôpital de fortune.

On y compte 101 chambres avec toutes les commodités.

«Ce pavillon là est particulier parce qu'il est assez isolé du reste des autres pavillons de l'école ce qui donne un milieu sécuritaire sur le plan sanitaire et de la circulation des personnes», explique Pierre Saint-Antoine, porte-parole de l'École nationale de police.

Les patients seront des personnes agées, des personnes avec des déficiences intellectuelles et des itinérants; tous porteurs du virus.

«On parle d'une clientèle qui a été testée positif et qui n'est pas en mesure de comprendre les mesures de confinement», a noté Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour.

La ville de Nicolet s'est montrée préoccupée de voir arriver des dizaines de personnes infectées alors qu'au bilan officiel on ne compte, sur l'ensemble de son territoire, qu'un total de six cas.

«On a négocié avec le CIUSSS plusieurs conditions qu'on souhaitait voir respectées pour protéger la population et la rassurer. C'est sûr que le risque zéro n'existe pas mais on n'en sera loin», fait valoir la mairesse Geneviève Dubois.

Parmi les mesures de précaution, on note que le personnel devra changer de vêtements à l'arrivée et au départ et prendre une douche.

Les employés provenant de l'extérieur n’auront droit, en vertu de leur contrat d'embauche, de s'arrêter en chemin dans des commerces de Nicolet.