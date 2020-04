Les 2/3 des marins positifs du Theodore Roosevelt asymptomatiques

Parmi l'ensemble de l'équipage du porte-avion américain Theodore Roosevelt, qui a été entièrement testé au COVID-19, les deux tiers des marins positifs sont asymptomatiques, a indiqué vendredi le numéro deux de l'état-major, le général John Hyten.

L'épidémie qui immobilise ce porte-avion nucléaire à Guam, et qui a coûté la vie à un marin, a permis au Pentagone de rassembler une précieuse base de données sur l'impact du coronavirus sur une population militaire importante, a précisé le général Hyten au cours d'une conférence de presse.

«Ce ne sont que 5 000 personnes mais ce sont 5 000 personnes d'un type particulier», plus jeune et en meilleure santé que la population générale, a-t-il expliqué.

Les proportions de malades asymptomatiques évoquées jusque-là varient entre 20 et 50%, a ajouté le général américain qui fait partie de la cellule de crise chargée par la Maison-Blanche de lutter contre la propagation de la pandémie aux Etats-Unis. «Or nous, on en est à 60-70% d'asymptomatiques».

Par ailleurs, de nombreux marins du Roosevelt qui avaient été testés négatifs fin mars sont devenus positifs par la suite. «Il y a donc un facteur temps que nous devons prendre en compte», a-t-il indiqué.

Un peu plus de 10% des positifs avaient initialement été testés négatifs.

«Ce que nous avons appris, c'est que ceux qui étaient passés de négatif à positif l'avaient toujours fait pendant la période de 14 jours» recommandée dans le monde pour rester en quarantaine afin de protéger la population saine.

«Ce que nous savons c'est qu'une quarantaine de 14 jours, individuelle ou en très petit groupes, suivie par un test, nous donnera l'assurance que nous avons un équipage sain», a-t-il conclu.

Le Pentagone, qui a cessé tout mouvement de ses troupes dans le monde, a décidé de tester au plus tôt la quasi-totalité de ses forces pour avoir une meilleure idée des procédures à mettre en oeuvre pour revenir à un fonctionnement plus normal, a-t-il conclu.

Vendredi matin, 94% de l'équipage avait été testé à la COVID-19. Au total, 660 marins ont été testés positifs et 3 920 négatifs au nouveau coronavirus qui a fait plus de 150 000 morts dans le monde dont plus de 34 600 aux États-Unis.