Les corps s’empilent dans les chambres de réfrigération

Habitué à côtoyer la mort, Michel Bédard, un entrepreneur en transport funéraire, est dépassé par ce qu’il voit sur le terrain.

L’homme s’inquiète particulièrement pour l’entreposage des corps si les morts continuent à se succéder à un rythme aussi effréné.

La plupart des grandes entreprises funéraires ont déjà commencé à utiliser des conteneurs, en plus de leurs chambres de réfrigération habituelles. Ces conteneurs réfrigérés (aussi appelés «remorques») sont spécialement aménagés pour contenir une trentaine de corps en attendant les rituels funéraires appropriés.

«Les chambres sont pleines, les remorques sont pleines», s’alarme l’entrepreneur en transport funéraire.

Les entreprises de crémation ne peuvent accélérer le rythme, et les corps des victimes de la COVID-19 s’empilent. L’incinération d’un corps prend environ deux heures, précise M. Bédard.

«Vous comprendrez que les entreprises ne peuvent pas en incinérer 50 par jour.»

«À la queue leu leu»

Alors que le bilan s’alourdit au Québec, il n’est pas rare que plusieurs véhicules de transport funéraire arrivent au même endroit et au même moment pour récupérer les corps de victimes de la COVID-19.

«On se suit à la queue leu leu, détaille l’entrepreneur. Ça arrive qu’on soit deux ou trois transporteurs en même temps. On y va un à la fois. Le premier procède, il fait sa récupération. puis le deuxième, puis on y va nous.»

Les décès se multiplient dans certains milieux de vie pour aînés, comme au CHSLD Laurendeau, qui compte au moins 21 résidents morts des suites de la COVID-19. «On va récupérer une personne, et le lendemain, son voisin. C’est à ce point là», ajoute M. Bédard, qui affirme n’avoir jamais connu une telle situation de toute sa carrière.

Dans les résidences pour aînés, un climat de peur et de méfiance attend celui qui doivent déplacer les dépouilles des victimes du nouveau coronavirus.

«Quand on rentre dans un CHSLD, les gens reculent. C’est sûr que qu’avec l’équipement qu’on a et la civière, ça frappe. Je vois les yeux des gens dans les corridors. Ils sont effrayés, ils sont inquiets. Ils se demandent “est-ce que c’est moi le prochain?”», témoigne M. Bédard.

Jusqu’à 48 heures peuvent s’écouler après la mort d’une personne avant que lui et son équipe ne puissent récupérer le corps. Aucun risque n’est pris : les employés portent des masques à particules fines, des cagoules, des gants et des habits de protection.

Un peu de dignité

Malgré la difficulté de sa tâche, Michel Bédard ne se laisse pas endurcir. «Quand je rentre dans une chambre, ce n’est pas un cadavre que je vois, c’est une personne humaine. C’est un père ou un mère de famille qui est probablement décédé seul», dit-il.

«Je traite ces gens-là avec le plus d’humanité possible. Ils ont une histoire, ils ont vécu des bonheurs et des malheurs. Ils méritent qu’on s’en occupe bien, même s’ils sont partis. Ça ne fait pas de différence pour moi. Je vais utiliser la même délicatesse et la même douceur», termine-t-il.