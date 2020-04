Les foyers d'éclosion se déplacent à Montréal

Deux fois plus de cas dans Montréal-Nord, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce toujours au sommet, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve passe du 8e au 5e rang.

Le nombre de personnes atteintes par la COVID-19 ne cesse d’augmenter à Montréal et on observe un déplacement des cas dans les 19 arrondissements et villes liées de la métropole.

Principaux déplacements

-En une semaine, Montréal-Nord est passé du 9e au 3e rang (+250 cas)

-La Ville de Côte-Saint-Luc est passée du 2e au 12e rang (+24 cas)

-L’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est passé du 8e au 5e rang (+183 cas)

-L’arrondissement LaSalle est passé du 2e au 6e rang (+74 cas)

Cinq arrondissements les plus touchés

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce demeure, et de loin, l’arrondissement le plus touché avec 717 cas. Suivent Ahuntsic-Cartierville (481), Montréal-Nord (443), Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (429) et Mercier-Hochelage-Maisonneuve (396).

Répartition cas par arrondissement ou villes liées en ordre alphabétique

Ahuntsic-Cartierville 481

Anjou 113

Baie-D'Urfé 5

Beaconsfield 13

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 717

Côte-Saint-Luc 286

Dollard-des-Ormeaux 82

Dorval 44

Hampstead 29

Kirkland 20

Lachine 99

LaSalle 360

L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève 29

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 396

Montréal-Est 7

Montréal-Nord 443

Montréal-Ouest 5

Mont-Royal 53

Outremont 156

Pierrefonds-Roxboro 100

Plateau-Mont-Royal 295

Pointe-Claire 38

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 358

Rosemont–La Petite Patrie 357

Sainte-Anne-de-Bellevue 5

Saint-Laurent 223

Saint-Léonard 240

Senneville moins de 5

Sud-Ouest 310

Verdun 301

Ville-Marie 238

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 429

Westmount 64

Territoire à confirmer 983