Les médecins spécialistes ne gagneront pas 211 $ l’heure pour du travail en CHSLD

Les médecins spécialistes ne gagneront pas 211 $ l’heure pour travailler en CHSLD. Malgré ce qu’a laissé entendre la présidente de leur Fédération, Diane Francoeur, une autre entente reste à négocier pour établir le salaire qu’ils feront dans le rôle d’infirmière ou de préposé.

Québec travaille présentement sur cette entente qui accorderait un salaire horaire plus bas pour le travail en CHSLD que celui annoncé mercredi et qui a semé la controverse, a confirmé une source du gouvernement.

En entrevue à LCN, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), Diane Francoeur, avait affirmé que ses membres gagneraient 211 $ de l’heure, «peu importe ce qu’on va faire».

«On va le dire, car on ne veut pas se faire accuser après ça d’avoir fait de la surenchère, c’est ce qui est dans l’entente», avait-elle ajouté.

L’entente dont parlait Diane Francoeur concernait plutôt le salaire des médecins spécialistes qui seront à appeler à travailler dans les urgences pendant la crise de la COVID-19, a indiqué notre source.

Comme les médecins spécialistes sont normalement rémunérés à l’acte médical, le gouvernement doit s’entendre avec eux sur un salaire horaire qui leur sera versé pendant la pandémie, alors que de nombreuses chirurgies ont été reportées.

«La lettre d'entente pour la rémunération pendant la pandémie de COVID n’a pas été prévue pour le travail des médecins spécialistes en CHSLD, a indiqué le directeur des affaires publiques et des communications de la FMSQ, Jacques Tétrault, vendredi matin. Le premier ministre et la présidente de la FMSQ ont convenu jeudi que la question de la rémunération serait réglée plus tard. Entre-temps, les médecins spécialistes vont s’employer à sauver des vies et les parties s’occuperont ensuite de l’argent.»