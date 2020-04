On ouvre les lignes pour répondre à vos questions

Que ce soit en lien avec la santé ou l'économie, nos spécialistes répondent quotidiennement à vos questions en direct sur les ondes de LCN.

«Les masques en tissu restent efficaces pendant combien de temps? À quelle fréquence est-il impératif de les laver?» – Max Genest

«La sorte de tissu va grandement changer cette donnée. Il faut comprendre qu’il y a des études qui ont été faites avec les masques chirurgicaux et on sait qu’après deux heures, quand ils deviennent mouillés, l’effet protecteur diminue beaucoup. Pour les masques en tissu, ça dépend du modèle. Le masque, ce n’est jamais à 100%. Il ne faut pas se limiter à ça pour se protéger. - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Mon conjoint est âgé de 70 ans et il est en isolement depuis le 15 mars tel que demandé par M. Legault. La construction reprendra lundi prochain, est-ce que son employeur peut l’obliger à reprendre le travail alors qu’on lui demande d’être en isolement?» - Claudette

«Un employeur ne peut pas forcer quelqu’un de 70 ans parce que la santé publique est claire à cet effet : si vous avez 70 ans ou plus, vous restez à la maison jusqu’à nouvel ordre. De coup, il serait probablement admissible à la PCU.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«À partir de quelle température un adulte est-il considéré fiévreux?» – Solange Hurtubise

«Il y a trois réponses à cette question : 38,6 buccal est considéré comme une température officielle, 38,0 est un bas niveau de température et il y a les gens qui disent qu’en haut de 37,6, c’est anormal. Pour la COVID-19, on va utiliser la plupart du temps un 38, mais 38,5 est la réponse officielle.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«En haut de 38, on comment à parler de température. Si on continue à jouer de prudence, c’est un bon indicateur.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Ma fille va au cégep et elle finit au mois de mai. Que va-t-il arriver avec elle si elle ne trouve pas de travail cet été à cause de la COVID-19?» - Louise

«Si elle ne trouve pas d’emploi, ça peut effectivement être difficile. On a une bonne nouvelle pour elle, surtout si elle aime les petits fruits ou les légumes. Elle pourrait venir en aide à un agriculteur. Aujourd’hui, le gouvernement a lancé un appel national, y compris aux étudiants. Si vous êtes disponibles cet été et que vous souhaitez travailler avec un agriculteur, rendez-vous dès maintenant sur la plateforme en ligne emploiagricole.com.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«J’ai un rendez-vous avec un plasticien pour une reconstruction mammaire à l’Hôpital juif dans 10 jours. Est-ce que mon rendez-vous aura lieu ou les cliniques sont encore fermées?» – Marguerite Lester

«Il faut appeler, ça dépend des cliniques. Ce genre de rendez-vous, s’il n’y a pas de problème actif, va probablement être annulé. Si c’est pour une évaluation initiale, ça dépend des ressources qu’il y a dans les centres hospitaliers. Ça fait déjà quelques semaines que les centres hospitaliers ont fait des processus pour évaluer chaque patient qui avait un rendez-vous afin de savoir si c’est nécessaire, si on le fait par téléphone ou si on le reporte. Il faut contacter le centre hospitalier.» - Dr Gilbert Boucher, urgentologue

«Depuis le début de la crise, le nombre de consultations dans les cliniques a chuté radicalement. Les gens restent à la maison, mais on fait par contre un travail de téléconsultation.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Ma belle-fille est enceinte et mon fils a été rappelé pour travailler sur la construction sauf qu’il aimerait mieux attendre par peur de la COVID-19. Peut-il s’absenter?» - Jaelle

«A priori, selon les critères d’admissibilité de la PCU, il devrait se rendre au travail parce qu’on doit avoir perdu nos revenus à cause de la COVID-19 ou rester avec quelqu’un qui est en confinement, qui est atteint de la COVID-19.» - Pierre-Olivier Zappa, journaliste spécialisé en économie

«Présentement, monsieur pourrait se présenter au travail et respecter les règles de distanciation. En respectant ces règles, il va se protéger et il va aussi protéger sa conjointe. On ne déconseille pas de ne pas aller au travail.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien