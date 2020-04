Opération déménagement: jusqu’à 7000 chambres pour les nouveaux acheteurs

Pour éviter que les acheteurs d’une nouvelle propriété se retrouvent sans toit à cause d’un retard pris par le secteur de la construction durant la pandémie, l’APCHQ et les associations hôtelières de Montréal et de Québec souhaitent rendre disponibles jusqu’à 7000 chambres d’hôtel à tarif préférentiel.

Pour ce faire, ces partenaires ont annoncé vendredi le lancement de l’Opération déménagement, qui fait suite à la réouverture, par le gouvernement Legault, des chantiers résidentiels pour les unités devant être livrées d’ici au 1er juillet prochain.

«Malgré la réouverture prochaine des chantiers résidentiels prioritaires, nous sommes tout à fait conscients du retard accumulé, a indiqué vendredi François Bernier, vice-président principal Affaires publiques à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

«Par conséquent, afin de minimiser les impacts des retards de livraison sur les futurs occupants, l’APCHQ travaille de concert avec les associations hôtelières pour mettre à leur disposition près de 7000 chambres en guise de logement transitoire», a-t-il ajouté.

Cette mesure permettrait de plus d’aider les hôtels, qui sont sous-occupés depuis la fermeture des frontières.

«Nous vivons actuellement une période bien particulière et nous nous assurons que les hôtels font de la sécurité des employés et des invités l’unique priorité. En ce sens, nous garantissons que plusieurs mesures ont été mises en place, conformément aux directives de l’Institut national de santé publique du Québec afin d’assurer la santé et la sécurité de tous», a indiqué Ève Paré, présidente-directrice générale à l’Association des hôtels du Grand Montréal.

«C’est sans surprise que, malgré une situation économique particulièrement difficile pour l’industrie touristique, les établissements d’hébergement souhaitent ainsi contribuer à la solution, en offrant des chambres pour les ménages en attente de leur nouvelle résidence», a ajouté Marjolaine DeSa, directrice générale de l’Association hôtelière de la région de Québec.

La liste des hôtels qui participent à cet effort est disponible en ligne (apchq.com/operation-demenagement).