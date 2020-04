Premier médecin décédé de la COVID | Emporté par une tempête immunitaire?

Qu’est-ce qui a pu provoquer le décès du Dr Huy-Hao Dao, premier médecin au Québec vraisemblablement foudroyé par la COVID-19? Le spécialiste en médecine communautaire n’avait que 44 ans et semble-t-il était en bonne santé. Le microbiologiste Karl Weiss avance une hypothèse pour expliquer ce qui aurait provoqué la mort du père de famille qui travaillait à la Direction de la santé publique de la Montérégie.

«C’est dramatique de perdre quelqu’un de jeune, un collègue, s’attriste Karl Weiss. On l’a vu un peu partout sur la planète; des médecins, infirmières et préposés sont décédés dans d’autres pays. Voilà pourquoi il est important d’avoir les mesures de contrôle et de prévention adéquates chez les travailleurs de la santé.»

Les aînés sont cruellement frappés par le coronavirus, mais le Dr Huy-Hao Dao était un jeune quadragénaire? «S’il n’y a pas de maladie sous-jacente à la COVID-19, souvent c'est la génétique qui intervient», formule le spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal .

Une enquête est en cours afin de déterminer les causes et circonstances exactes entourant le décès du jeune médecin qui n’aurait pas contracté la maladie en milieu de soins, comme l’a précisé le Dr Horacio Arruda, hier.

Le Dr Weiss songe à une tempête inflammatoire. «Souvent quand les gens décèdent de la COVID-19, il s’agit de ce type de tempête. Nous avons dans notre système des cytokines qui sont en quelque sorte les transmetteurs, les messagers de votre système immunitaire. Vos globules blancs vont dire à certains autres globules blancs ou cellules: Toi, tu fais telle affaire ou telle affaire pour me défendre. Vous allez produire une multitude de cytokines et parfois votre organisme va perdre le contrôle de cette production», explique le microbiologiste.

La tempête immunitaire se met malheureusement en mode destruction. «Votre système immunitaire va tellement s’activer qu’il ne fera plus la différence entre l’ennemi à combattre [le virus de la COVID] et vos propres cellules et tout détruire. Ces dans ces circonstances-là que ce genre de drame va arriver [le décès du Dr Huy-Hao Dao]. Et très souvent, il y a une composante génétique qui est à la base en quelque sorte d’une mauvaise régulation de votre système immunitaire», soutient Karl Weiss.

Au moins deux autres collègues du Dr Dao ont été placés en isolement ainsi que ses proches. Un état de situation a été demandé par Québec et des mesures seront mises en place afin de limiter la propagation du coronavirus.