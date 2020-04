Premier vol de la capsule de SpaceX avec des astronautes fixé au 27 mai

SpaceX enverra deux astronautes américains vers la Station spatiale internationale (ISS) le 27 mai avec sa nouvelle capsule Crew Dragon, a annoncé le chef de la NASA vendredi. Ce sera le premier vol habité lancé depuis les États-Unis depuis près de dix ans.

«Le 27 mai, la Nasa va de nouveau lancer des astronautes américains à bord d'une fusée américaine depuis le territoire américain!», a tweeté Jim Bridenstine, administrateur de l'agence spatiale. Depuis juillet 2011, les Américains dépendaient des fusées russes Soyouz pour se rendre dans l'ISS, le seul véhicule disponible dans le monde.

La NASA visait le mois de mai pour cette mission, et a maintenu le calendrier malgré la pandémie de la COVID-19.

Les astronautes Robert Behnken et Douglas Hurley s'entraînent depuis des années pour cette mission de démonstration, la première avec des humains à bord, et que les États-Unis attendaient avec impatience pour s'émanciper de la dépendance à la Russie.

Ils s'installeront dans la capsule Crew Dragon, version adaptée de la capsule cargo Dragon qui ravitaille l'ISS en matériel et nourriture depuis 2012, et qui sera fixée au sommet de la fusée rodée de SpaceX, la Falcon 9.

Le décollage est prévu le 27 mai à 16H32 (20H32 GMT) depuis le mythique pas de lancement 39A du centre spatial Kennedy en Floride. Le même pas d'où partaient les astronautes d'Apollo pour la Lune.

Elon Musk premier

Ils iront s'amarrer à l'ISS au bout de 24 heures. Mais la durée de leur mission n'a pas encore été définie. Il y a en ce moment un Américain et deux Russes dans la station.

La mission sera un événement historique pour la NASA, qui a peiné à tourner la page des navettes spatiales. Elles ont transporté les astronautes américains pendant trente ans, mais deux ont explosé, et elles ont été remisées en juillet 2011.

La NASA avait alors décidé de changer de modèle et de confier à l'industrie le développement des prochains véhicules, en maintenant toutefois une supervision stricte, et en finançant largement le programme.

La nouvelle société SpaceX et le géant Boeing furent choisis, et payés des milliards de dollars par la Nasa. SpaceX a développé Crew Dragon, et Boeing la capsule Starliner.

Mais Boeing a partiellement échoué dans une mission à vide en décembre qui a révélé de dangereux problèmes de logiciels et de communications, et Starliner va devoir refaire un vol non habité.

La société d'Elon Musk, qui a aussi fondé le constructeur de voitures électriques Tesla, pourrait donc accomplir l'exploit de devenir la première entreprise privée à transporter des astronautes dans l'espace.

Crew Dragon a réussi une répétition générale de cette mission avec un mannequin à bord en mars 2019. La capsule s'était amarrée à l'ISS, à plus de 400 kilomètres de la Terre, et y avait passé six jours avant de revenir amerrir dans l'Atlantique, ralentie par des parachutes, comme les capsules Apollo.