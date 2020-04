Réouverture d’entreprises en vue dans les régions «sous contrôle»

Québec envisage, avec la supervision de la Direction de la santé publique, de rouvrir des entreprises dans certaines régions où la situation est sous contrôle.

Le premier ministre François Legault a noté, lors de son point de presse quotidien, que dans la grande majorité des régions du Québec, l’épidémie était «sous contrôle».

«Avec le Dr [Horacio] Arruda, on est en train de regarder pour rouvrir ces régions-là d’une façon intelligente et graduelle, en s’assurant qu’on suive la situation pour être certain qu’on n’ait pas une nouvelle vague», a-t-il dit.

La majorité des cas se trouvent dans le grand Montréal – Montréal, Laval, Montérégie, Lanaudière – alors que les régions de la Mauricie et de l’Estrie sont considérées comme «moyennes».

La courbe a été aplatie à l'échelle de la province, a de son côté confirmé le Dr Horacio Arruda. Selon lui, la «situation malheureuse» dans les CHSLD, qu'il qualifie de «sous-épidémie», fait en sorte de gonfler les statistiques de la province pour le nombre de cas et le nombre de décès. «On a deux courbes», a-t-il noté.

Même Montréal, qui compte près de la moitié des cas de COVID-19 au Québec, semble avoir contrôlé l'épidémie à l'extérieur de ces CHSLD, a noté François Legault.

Les entreprises avant les écoles

Si François Legault avait d’abord associé une relance de l’économie à une réouverture des écoles, ce scénario semble désormais être écarté. Encore vendredi, le premier ministre a répété qu’une réouverture des écoles n’était pas prévue «à court terme», même dans les régions les moins touchées.

Ce sont plutôt certaines entreprises qui pourront rouvrir leurs portes, a précisé François Legault.

«C’est plus difficile d’avoir des mesures de distanciation dans une entreprise que dans une classe, en général», a expliqué François Legault, qui se dit conscient du casse-tête que cette décision pourrait représenter pour les parents qui reprendront leur boulot.

«On va commencer par rouvrir les entreprises tout en gardant en tête qu’il y a des gens qui ne pourront pas retourner travailler parce qu’il y a un des deux parents qui va devoir garder les enfants», a-t-il concédé.

Une prime pour travailler dans les champs

François Legault a par ailleurs lancé un appel aux Québécois qui ont récemment perdu leur emploi en raison de la pandémie afin qu’ils prêtent main-forte aux agriculteurs dans les champs cet été.

«Je sais que ce n’est pas un travail facile d’aller planter, récolter et s’occuper des animaux, mais je pense que ça serait une belle expérience pour beaucoup de Québécois», a soulevé François Legault.

Pour encourager les récents chômeurs à se rendre dans les champs, le gouvernement met en place un programme saisonnier évalué à 45 M$ afin de bonifier le salaire des travailleurs de 100 $ par semaine.

Le gouvernement prend cette décision afin de développer l’autonomie alimentaire de la province dans un contexte où les importations de certains aliments sont plus difficiles.

«On a eu peur, dans le dernier mois, que les fruits et les légumes qu’on importe du Sud, qu’on ne soit plus capables de les avoir.»