Répartiteurs, les travailleurs essentiels invisibles

Travailleurs essentiels de l’ombre depuis le début de la crise, les répartiteurs médicaux d’urgence s’adaptent tous les jours à l’évolution de la COVID-19 afin que leurs collègues paramédics sur le terrain puissent intervenir en toute sécurité.

Si Urgences-Santé note une baisse d’appels de 15 à 20%, ses 110 répartiteurs ne sont pas pour autant moins occupés. La moitié des appels sont liés au coronavirus et davantage de temps est requis pour chaque intervention afin de poser des questions permettant de déceler les risques d’exposition à la maladie.

Devant ces responsabilités accrues, ils doivent composer avec plus de pression et faire le sacrifice, comme plusieurs travailleurs de première ligne, de ne pas voir leur famille en raison des risques de propagation.

Le Journal de Montréal s’est entretenu avec quatre d’eux.

Impuissante devant la peur

Photo courtoisie, Urgences-Santé

Des résidents de CHSLD apeurés appellent le 911 pour qu’on vienne les chercher en ambulance, et les répartiteurs tentent du mieux qu’ils peuvent de les rassurer.

«On a des appels des gens en CHSLD qui ont vraiment peur de mourir, parce qu’y’en a plein autour d’eux. Ils se sentent abandonnés, c’est très difficile au téléphone. Ils appellent vraiment par peur», raconte Marilyn Spénard, répartitrice médicale d’urgence depuis plus de 2 ans chez Urgences-santé.

Elle avoue se sentir «impuissante de ne pas pouvoir les aider plus que ça» et qu’il s’agit d’un aspect plus difficile à gérer depuis la crise du coronavirus.

«Sinon, il faut faire des sacrifices en ne voyant plus notre famille, même si on aimerait ça. C’est nécessaire, il ne faut pas mettre en danger nos proches, ou nos collègues», fait valoir Marilyn Spénard.

Elle trouve toutefois une fierté en se disant qu’elle vient aider les gens concrètement.

«C’est sûr que ça vient avec une bonne pression, ça amène du stress. On ne veut pas faire d’erreur et mettre à risque le reste de la chaîne d’intervention», souligne la jeune femme de 29 ans.

Il faut dire la vérité

Photo courtoisie, Urgences-Santé

Même si le message est martelé depuis le début de la crise, un répartiteur supplie la population d’être honnête afin que les secours puissent bien se protéger en intervenant.

«Ils ne vont pas avoir moins de services parce qu’ils ont la COVID-19, c’est faux de penser ça. C’est même mieux [de le dire] parce que ça permet à tout le monde de se préparer en conséquence», soutient le répartiteur Marc-André Ménard.

L’homme de quatre ans d’expérience ajoute que du temps « inimaginable » est perdu avec des appelants qui nuisent au processus en mentant sur leurs symptômes.

«Il faut qu’on ait la vérité. Ils mettent à risque des travailleurs de la santé, pis si on se met à avoir moins d’effectifs, ça donne une moins bonne réponse à la population», explique-t-il.

Il confie sentir toutefois beaucoup d’inquiétude dans la voix des gens, à l’autre bout du fil.

«Parfois, ils nous posent des questions et on n’a pas toujours les réponses. C’est franchement pas facile, ça affecte le moral», dit-il.

Prêt pour le futur

Photo courtoisie, Urgences-Santé

Un répartiteur tire une grande fierté de pouvoir aider la population.

«Je veux lever mon chapeau à toute mon équipe. On travaille fort tout le monde, on fait des sacrifices par dévouement. On s’adapte tout le temps aux nouveaux protocoles. Je vois des gens qui se donnent beaucoup», témoigne Michael Alain, répartiteur médical d’urgence depuis neuf ans.

L’expérience acquise par tout le monde sera utile pour l’avenir.

«Dans 10-15 ans, on va en parler. “T’en souviens-tu quand c’est arrivé” ? On s’entend, ça ne va pas arriver chaque jour. Mais dans le futur, on va être prêt», souligne l’homme de 39 ans.

Ne pas voir sa famille

Photo courtoisie, Urgences-Santé

Avec tout le stress supplémentaire apporté par la COVID-19, une répartitrice voudrait pouvoir aller trouver du réconfort auprès de ses proches, mais s’en empêche en raison des risques avec la maladie.

«Comme tout le monde, je ne peux pas voir ma famille, mes parents que j’aime voir, mes trois chiens. J’ai un grand-père qui est décédé, pas du virus, mais je trouvais ça difficile de ne pas pouvoir être présente. Ça fait partie des sacrifices à faire», laisse tomber Alanah Cormier, qui travaille chez Urgences-Santé depuis un an et demi.

Elle et ses collègues sont repartis sur deux sites de prise d’appel, pour éviter de propager le coronavirus.

«Je ne vais même pas faire l’épicerie. Tu ne veux pas être la personne qui a contaminé tous les collègues», raconte la jeune femme de 23 ans, dont le frère est ambulancier.

Les répartiteurs trouvent du réconfort où ils peuvent.

«Dans les dernières semaines, deux accouchements complets au téléphone ont eu lieu et ça a bien été. Ça remonte le moral», souligne Alanah Cormier.