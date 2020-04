Un trafiquant de drogue doublement puni à Québec

En plus d’être arrêté pour possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, un quinquagénaire de Québec a reçu un constat d’infraction parce qu’il contrevenait à la Loi sur la santé publique.

L’intervention du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a eu lieu jeudi après-midi, à la résidence de l’homme dans l’arrondissement de Charlesbourg.

Selon le porte-parole du SPVQ, David Pelletier, une enquête a permis d’établir que le suspect faisait du trafic de stupéfiants depuis son domicile, près du boulevard Henri-Bourassa et de la rue des Nemours.

De la cocaïne, une machette, du répulsif, des objets servant à la vente de stupéfiants et 650 $ canadiens ont été saisis par les autorités.

Les policiers ont d’ailleurs émis plusieurs constats d’infraction en raison d’allées et venues et de rassemblements pour l’individu en question et quelques-uns de ses «visiteurs».

Le suspect devrait comparaître vendredi au palais de justice de Québec. Il sera détenu jusqu’à son enquête sur remise en liberté.