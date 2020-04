Une enquête de la CNESST à Saint-Dorothée

La CNESST a mené une enquête au Centre d’hébergement Sainte-Dorothée, où on déplore une cinquantaine de morts depuis le début de la pandémie selon des sources syndicales.

• À lire aussi: Lourd bilan au CHSLD Sainte-Dorothée de Laval

• À lire aussi: Un combat à forces inégales dans les CHSLD de Laval

Dans un communiqué émis vendredi, le CISSS de Laval affirme que l’enquêteur a établi que «les situations dérogatoires relevées sont maintenant corrigées». Le CISSS ajoute avoir défini un plan d’action incluant l’embauche de plus de 613 personnes en quelques semaines pour soutenir le personnel et offrir les soins et services aux résidents.

«Nous avons déplacé et encadré du personnel clinique d’autres installations vers les centres d’hébergement. Dans une première vague, c’est plus de 200 employés qui ont été déplacés. Ce grand déploiement n’est pas fini. Une deuxième phase est prévue sous peu», précise-t-on dans le communiqué.

Dix médecins de famille sont venus en renfort et des médecins spécialistes ont commencé à prêter main-forte aux endroits les plus touchés par cette crise.

«Le port d’équipement de protection individuelle est obligatoire pour tout contact avec les résidents pour protéger le personnel et les usagers. Les employés doivent changer de jaquette et de gants s’il y a eu contact direct avec une personne infectée à la COVID-19», ajoute le CISSS de Laval.