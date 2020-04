Une mère craint qu’un pervers vienne se venger

La mère d’une fillette qu’un présumé pervers aurait regardée dormir par la fenêtre de sa chambre craint qu’il veuille se venger s’il est remis en liberté.

«C’est sûr que ça fait peur. J’ai su qu’il a déjà cassé des dents à une madame lors d’une histoire de rage au volant. En plus, il sait très bien où je vis», a dit Rose-Marie Leblanc, en entrevue téléphonique.

Si Claude Bigras a été arrêté dimanche soir dernier, c’est grâce à la vigilance et à la présence d’esprit de cette mère monoparentale de Saint-Jérôme, dans les Laurentides.

Mme Leblanc avait décidé d’installer une caméra de surveillance dans la chambre de sa fille de 11 ans, puisqu’elle se doutait qu’un individu venait la regarder dormir durant la nuit.

«Ma fille est venue me voir au mois d’octobre pour me dire qu’elle avait vu quelqu’un dans la fenêtre de sa chambre. Elle avait paniqué. Elle était toute blanche en me racontant ça. Je l’ai crue tout de suite», a raconté la mère de famille, qui travaille comme enquêteuse privée et agente de sécurité.

Cette fois-là, elle était venue bien près de coincer le voyeur. «J’étais sortie sur le terrain avec mon fils et on l’avait intercepté. Mais il s’était défendu en disant qu’il faisait juste passer et qu’il n’avait pas regardé dans la fenêtre», a relaté Rose-Marie Leblanc.

Traumatisée par cet incident, la fillette a eu beaucoup de mal à dormir dans les semaines et les mois qui ont suivi. La plupart du temps, elle exigeait de dormir avec sa maman pour se sentir en sécurité.

Puis, plus tôt ce mois-ci, la caméra de surveillance a croqué sur le vif des images qu’une maman ne voudrait jamais voir. «On le voit en train de regarder ma fille par la fenêtre de sa chambre. Je ne peux pas être certaine de ce qu’il fait, mais disons seulement qu’il se tortille un peu et qu’on ne voit pas sa main droite», a laissé tomber Mme Leblanc, dégoûtée.

La mère de famille a immédiatement rapporté l’événement aux policiers et partagé une image du suspect sur son compte Facebook personnel. Les policiers de Saint-Jérôme ont rapidement pu identifier l’individu.

Claude Bigras, 61 ans, traîne un très lourd passé judiciaire. Il compte pas moins de 61 dossiers criminels à son actif. Sa première condamnation remonte à aussi loin que 1977, alors qu’il n’avait que 19 ans.

Il fait présentement face à des accusations de voyeurisme, de harcèlement criminel et d’intrusion de nuit. Il demeure détenu, mais il doit revenir devant le juge mardi, pour son enquête sur remise en liberté.

«C’est sûr que je suis craintive à l’idée qu’il soit remis en liberté», a admis Rose-Marie Leblanc.

Pour assurer sa sécurité et celle des siens, la mère de famille compte faire installer d’autres caméras de surveillance chez elle, de même qu’un système d’alarme. Mais elle avoue qu’elle se serait bien passée d’une telle dépense.

«Je suis une mère monoparentale et je travaille fort pour mon argent. Je n’ai pas nécessairement des centaines de dollars à mettre sur un bon système de sécurité, mais je n’ai pas vraiment le choix», a-t-elle laissé tomber.

Les enquêteurs croient que Claude Bigras pourrait avoir répété son petit manège ailleurs dans la ville de Saint-Jérôme et invitent toute personne qui pourrait avoir été victime de cet individu à communiquer avec eux.