Une proche aidante se sent «prise en otage»

Une dame s’occupant de sa mère de 92 ans à la maison se sent «abandonnée et prise en otage» par le système depuis le début de la crise sanitaire.

Lise Daigneault est à bout de souffle. Depuis que la santé publique émet des directives, elle doit composer avec une situation délicate: les multiples préposés aux bénéficiaires venant prodiguer des soins à sa mère.

Au total, 18 personnes différentes, voyant également d’autres patients, viennent en alternance à la maison de Mme Daigneault, qui estime à 200 le nombre de personnes avec qui elle est en contact de manière directe ou indirecte.

Âgée de 58 ans, Mme Daigneault est elle-même diabétique et souffre d’allergies qui lui occasionnent de l’asthme. Elle affirme que sa mère et elle ont de minces chances de survivre à la COVID-19.

Depuis le début, elle a dû se battre pour que les préposés aux bénéficiaires appliquent les directives sanitaires. Elle désirait que ceux-ci portent des gants et, finalement, des masques. Elle raconte que certains étaient réfractaires. Elle indique toutefois qu’elle doit assumer elle-même les frais du matériel malgré son faible revenu.

Mme Daigneault a d’ailleurs écrit à ce sujet au premier ministre du Québec, François Legault, au début du mois d’avril.

«C’est une lutte constante, tout le temps, permanente, pour obtenir ce que l’on veut. Aussitôt qu’ils ont un petit lousse, aussitôt qu’ils ont un pouce, ils prennent un pied pour nous enlever les services», a-t-elle témoigné au microphone de Geneviève Pettersen, vendredi, à QUB radio.

Lise Daigneault a bien sûr pensé s’occuper seule de sa mère, même si elle est déjà au bout du rouleau, mais elle craint l’après-pandémie.

«Si je les mets à la porte et que je leur dis que je vais le faire, est-ce que je vais ravoir mes services après ? Ça va être une bataille à recommencer à zéro que je fais depuis des années, que je me bats pour obtenir les équipements. Je n’ai jamais pu obtenir ne serait-ce qu’une marchette de la part du CLSC. Et là, en dernier, quand j’ai écris à [la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann], on m’a fourni un lit, on m’a fourni des équipements, mais avant on ne les fournissait jamais», a-t-elle déclaré.

Ce que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval dit...

Joint par QUB radio après l’entrevue, le CISSS de Laval a répondu que tous ses employés sont formés et appliquent ses consignes.

En ce qui concerne le cas de la mère de Mme Daigneault, voici la procédure que les préposés aux bénéficiaires doivent suivre dans son cas en particulier:

- Demander à l'usagère si elle a des symptômes à chaque visite

- Demander au membre de la famille qui ne participe pas aux soins de s’isoler dans une autre pièce

- Comme l'usagère est asymptomatique, l'employé doit:

- Se laver ses mains

- Porter un masque en tout temps

- Porter des lunettes