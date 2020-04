Attention au relâchement à New York

Le plus récent bilan de l’État de New York faisait état de 540 décès, une diminution importante dans cet été ravagé par la COVID-19. Malgré tout, il faut faire preuve de prudence.

C’est du moins le sentiment de Brigitte Dumas, une Québécoise qui vit et travaille à New York. «Ça reste extrêmement élevé et on parle d’un aplatissement de la courbe qui requiert 2000 hospitalisations par jour», explique-t-elle en entrevue à LCN.

«Les gens font très attention encore, on ne sabre pas encore le champagne encore, si je peux dire», précise-t-elle.

Elle a remarqué un certain relâchement, particulièrement raison du beau temps. «C’est l’été qui arrive à New York, il fait des 20 degrés et les gens se relâche automatiquement on dirait»

«On est inquiet d’un relâchement, certaines personnes vont voir 540 décès et penser que ça descend et qu’on peut relâcher graduellement alors que ce n’est pas le cas.»

