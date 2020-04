COVID-19 : bilan alourdi au CHSLD Laflèche

Le bilan du nombre de cas de COVID-19 s'est encore alourdi en Mauricie, samedi. On compte désormais 947 personnes infectées, soit 30 de plus que la veille, mais on n’y déplore aucun nouveau décès.

Les employés du Centre hospitalier de soins longue durée (CHSLD) Laflèche, l'un des plus durement touché par ce nouveau coronavirus au Québec, ont eu droit à une petite douceur pour commencer le week-end en guise de réconfort.

Nathalie Perron, présidente du syndicat des professionnels en soins, leur a apporté une petite attention.

« Ce sont des petites douceurs chocolatées et un baume pour les mains. Les employés ont les mains irritées à force de les laver et les désinfecter. C'est pour leur dire merci », a confié Mme Perron en entrevue avec TVA Nouvelles.

Le geste est apprécié par le personnel qui garde le moral et le sourire, malgré la crise. Pour Nathalie Perron, « tout le monde travaille fort. »

« Les gens réduisent un peu leur pause, écourtent leur dîner, pour pouvoir bien prendre soin des résidents. »

Jacques St-Arnaud peut en témoigner. Chaque jour, il vient voir sa conjointe, hébergée au CHSLD Laflèche.

« Le personnel ici, c'est numéro 1, je n'ai vraiment rien à dire », félicite-t-il.

La difficulté, c'est la surcharge de travail, parce qu'il n'y a pas assez de personnel.

« Ils disent qu'il manque de personnel, c'est vrai, mais il en manquait déjà avant, à cause des coupures dans la santé. »

La morgue supplémentaire déplacée

Le conteneur réfrigéré installé vendredi pour servir de morgue supplémentaire a été déplacé samedi, à la demande du maire de Shawinigan Michel Angers.

« Ça n'avait pas de bon sens de l'installer en façade du bâtiment. Pour les familles qui passent ici tous les jours, c'était un triste rappel du décès de l'un de leur proche, a déploré le maire. J'ai communiqué avec le CIUSSS et exigé qu'il soit déplacé à l'arrière, à l'abri des regards. »

La demande a été entendue. Le conteneur a été repositionné derrière le bâtiment sur l’heure du midi.