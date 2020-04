Déjà plus de 1 milliard $ en prêts garantis

En à peine un mois, c’est plus d’un milliard de dollars en prêts garantis par les gouvernements qui ont été octroyés à quelque 40 000 entreprises québécoises en manque de liquidités.

« On dépasse le milliard de dollars en assistance jusqu’ici, c’est sûr. Les besoins sont énormes, évidemment », confie le ministre québécois de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, en entrevue au Journal.

Le 19 mars, Québec a annoncé le programme PACTE qui vise à garantir jusqu’à 2,5 milliards $ de prêts accordés aux entreprises par les banques commerciales.

De l’aide tous azimuts

À cela s’ajoutent le programme fédéral qui permet aux PME de recevoir un prêt d’urgence de 40 000 $, le Fonds local d’investissement de 150 millions $ mis en place par Québec, des prêts de la Banque de développement du Canada et des garanties de prêts d’Exportation et développement Canada.

Avec toutes ces mesures, « je suis assez à l’aise de dire qu’on va être capables de soutenir la plupart des PME du Québec au niveau des liquidités », soutient M. Fitzgibbon.

« C’est sûr qu’il va y avoir des exceptions et que des entreprises ne passeront pas à travers, mais ce seront probablement celles qui avaient des problèmes avant la COVID-19 », ajoute-t-il.

Investissement Québec a effectué une dizaine de prêts jusqu’ici. Ce n’est que le début.

« Évidemment, les gros dossiers requièrent plus d’analyse. Mais en général, les grandes entreprises ont plus de marge de manœuvre pour pallier à court terme », précise le ministre.

« Ça va finir à combien ? Je ne le sais pas. Ça pourrait finir à trois ou quatre milliards de dollars facilement. Mais comme on parle principalement de garanties de prêts pour des entreprises qui vont redevenir rentables, ce n’est pas de l’argent perdu. »

Préparer la relance

Pierre Fitzgibbon consacre désormais la majeure partie de son temps à préparer la relance. Lorsqu’il aura le feu vert de la santé publique, il compte prioriser trois secteurs : la construction, les entreprises exportatrices et le commerce de détail.

« Les grands chantiers d’infrastructures publiques vont compenser pour les chantiers que le privé va peut-être reporter », note le ministre.

Entreprises essentielles : « on a été tolérants »

Si c’était à refaire, choisiriez-vous les mêmes secteurs essentiels ?

On a été tolérants. Le Ministère a fait preuve de jugement. Nous avons été sensibles aux demandes des entreprises qui ont des concurrents ouverts dans d’autres États. Et si Rio Tinto ou Airbus avaient fermé complètement, il y aurait eu une problématique de réouverture très longue. Dans ces cas-là, on a dit qu’il fallait que la production soit minimale et que les règles de la santé publique soient respectées. [...] L’autre phénomène, c’est l’injustice, peut-être, d’avoir permis aux gens d’aller chez Walmart et d’acheter des produits non essentiels, ce qui porte préjudice aux commerces qui ont dû fermer. La décision prise par la santé publique, et je la soutiens, c’était qu’il y aurait probablement eu un peu de tension sociale si on avait mis des rubans jaunes dans des allées chez Walmart pour bloquer les produits non essentiels.

On examine comment rouvrir l’économie progressivement en corrigeant, possiblement, certaines injustices.

Faudra-t-il imposer le port du masque dans certains secteurs ?

Comment va-t-on faire dans les secteurs des usines où des rapprochements sont requis ? Est-ce que les rapprochements de courte durée vont être permis ? Je n’ai pas les réponses. La CNESST va écrire ces normes-là avec la santé publique. Il va falloir être clair, sinon ça va être l’anarchie.

Ne vaudrait-il pas mieux que le Cirque du Soleil se place à l’abri de ses créanciers compte tenu de sa lourde dette ?

C’est possible. Et je peux vous dire qu’il y a beaucoup d’entreprises qui considèrent une telle protection. Et honnêtement, ce n’est pas nécessairement problématique. La clé, c’est que les entreprises s’organisent à l’avance avec des bailleurs de fonds comme les gouvernements.

Pourriez-vous aider Bombardier ?

C’est 12 000 employés au Québec. J’ai des discussions à très haut niveau. Bombardier, pour moi, c’est un fleuron et il faut s’assurer qu’il soit en vie. On verra la façon de le faire. Il y a beaucoup de solutions, présentement, qui sont considérées.