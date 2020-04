Détresse psychologique au front dans la bataille contre la COVID-19

La pandémie de COVID-19 suscite la détresse chez les travailleurs de la santé et fait vivre des heures d’angoisse à ces individus en première ligne dans la bataille contre le virus.

Chaque jour, le nombre de cas confirmés de la COVID-19 augmente. Les hôpitaux sont de plus en plus achalandés, ce qui met de la pression sur le personnel médical.

Du côté de Québec, on a décidé de mettre en place une ligne téléphonique pour le personnel qui ressentirait le besoin de parler ou d’obtenir de l’information. Des dizaines d’employés ont fait des demandes d’aide psychologique.

TVA Nouvelles a obtenu des chiffres samedi pour ce qui est des appels reçus aux différentes ressources disponibles de la part de travailleurs de la santé à Québec.

CIUSSS de la Capitale-Nationale : 57 appels

: 57 appels Centre hospitalier universitaire de Québec : 20 appels

: 20 appels Institut universitaire de cardiologie et de pneumologique de Québec : 9 appels

: 9 appels Autres ressources : 5 appels

Force est de constater que les infirmières s’adaptent toujours à leur nouvelle réalité, un peu plus d’un mois après la déclaration de pandémie issue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« C’est sûr que c’est quand même une situation sociale qui n’est pas facile, a dit une infirmière de la région en entrevue sur les ondes de LCN. Par exemple, mais je pense qu’on a quand même une bonne écoute de la part de nos supérieurs. On est quand même bien pris en charge. »

« C’est vraiment différent comme ambiance, c’est certain, dit une autre infirmière. On est infirmière depuis le début pour ça, en fait : aider les gens. On continue de le faire parce que c’est notre travail. »

Face au stress relié au nouveau coronavirus, les psychologues recommandent à ceux et celles qui sont au front de parler de ce qu’ils vivent et d’être à l’affût de certains symptômes révélateurs.

« Sentiments de peur, déjà-vus, pensées incontrôlables, difficulté à ressentir des émotions, difficulté à se concentrer, difficulté de sommeil; la variété est assez importante. Peur de donner la maladie, peur de l’avoir aussi, parce qu’on voit des gens mourir », résume un psychologue à Québec.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a informé TVA Nouvelles que la ligne téléphonique demeurera ouverte tant et aussi longtemps qu’il y aura des demandes.

En date du 18 avril 2020, le bilan de la pandémie de COVID-19 continuait de s’alourdir au Québec, où l’on recensait 17 521 cas confirmés et 805 décès liés au virus.

D'après l'information de Kariane Bourassa pour TVA Nouvelles