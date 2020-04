Ils se marient au service au volant d’une banque!

Un couple du Maine changé les plans de son mariage et a finalement décidé de tenir la cérémonie... au service au volant d’une banque!

Teresa et Bradley Gray ont décidé de se dire oui, malgré les restrictions mises en place pour contrer la pandémie de COVID-19.

Teresa et son fils ont marché jusqu’à la fenêtre du guichet où attendait Bradley.

L’employée de la banque a célébré la cérémonie tandis que des proches des Gray se tenaient plus loin.

«J’ai pleuré pendant plusieurs semaines et on s’est dit qu’on allait le célébrer malgré tout. C’est notre journée et on va le faire. Nous nous en souviendrons pour toujours», raconte Teresa.

Le couple devait se marier sur une plage et avait prévu de faire une croisière pour son voyage de noces. Tout ça a été changé.