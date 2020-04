Laval installe une digue longue de 1,2 km

En mode prévention, la Ville de Laval vient de terminer la mise en place d’une digue censée protéger une centaine de maisons aux abords de la rivière des Mille Îles, si jamais le cours d’eau venait à sortir de son lit.

Composée de blocs de béton et de sacs de sable, cette installation longe sur 1,2 km la rue Riviera et la 20e rue, dans le secteur Laval-Ouest, le plus exposé aux inondations sur l’île Jésus.

La digue reste toutefois, à ce stade-ci, une mesure préventive, puisque le niveau de la rivière est beaucoup moins préoccupant qu’à pareille date l’an dernier, quand le Québec était frappé par des crues printanières historiques.

Néanmoins, la Ville de Laval a assuré par communiqué surveiller l’évolution des cours d’eau de près. Malgré le contexte de pandémie, d’autres mesures pour sécuriser les berges devraient suivre dans les prochains jours pour les citoyens à risque, indique-t-on.

D’ici là, la Ville de Laval estime que cette digue serait capable de protéger quelque 180 résidences.