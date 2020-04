Le bilan grimpe à 805 décès au Québec

Le bilan de la pandémie de COVID-19 continue de s’alourdir au Québec, où l’on recense désormais 17 521 cas confirmés et 805 décès liés au virus.

Il s’agit d’une hausse de 723 infections et de 117 morts en 24 heures.

La région de Montréal, qui est la plus touchée au Canada, a dépassé les 8000 cas, soit 8052.

La Montérégie (2052), Laval (1897), Lanaudière (1244), la Mauricie et le Centre-du-Québec (947), les Laurentides (813), l’Estrie (770) et la Capitale-Nationale (586) sont les autres régions les plus lourdement frappées par la crise sanitaire.

Selon les chiffres de l’Institut national de santé publique (INSPQ), 1130 (+54) personnes sont hospitalisées, dont 258 (+51) aux soins intensifs. Quelque 3315 Québécois sont rétablis et 2964 tests sont en cours d’investigation.

Le point de presse quotidien fait relâche ce week-end, le gouvernement Legault ayant décidé de le présenter seulement en semaine, une première depuis le début de la pandémie.

Bilan des décès par région

Bas-Saint-Laurent : 1

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 8

Capitale-Nationale : 23

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 60

Estrie : 21

Montréal : 454

Outaouais : 1

Abitibi-Témiscamingue : 2

Côte-Nord : 0

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : 6

Chaudière-Appalaches : 7

Laval : 142

Lanaudière : 28

Laurentides : 5

Montérégie : 41

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 0

Hors Québec : 0

Région à déterminer : 6

Total : 805

Le bilan des cas au Québec:

17 521 cas confirmés (+723)

805 décès (+117)

1130 personnes hospitalisées (+54)

258 personnes aux soins intensifs (+51)

3315 personnes rétablies

2964 personnes sous investigation

Le bilan des régions:

Montréal: 8052

Montérégie: 2052

Laval: 1897

Lanaudière: 1244

Mauricie-et-Centre-du-Québec: 947

Laurentides: 813

Estrie: 770

Capitale-Nationale: 586

Chaudière-Appalaches: 316

Saguenay-Lac-Saint-Jean: 214

Outaouais: 202

Abitibi-Témiscamingue: 143

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine: 119

Côte-Nord: 107

Bas-Saint-Laurent: 34

Nunavik: 13

Nord-du-Québec: 7

Terres-Cries-de-la-Baie-James: 5

Ensemble du Québec: 17 521