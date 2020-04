Le confinement vu par Geneviève Jodoin

On prend des nouvelles, aujourd’hui, de la gagnante de la septième édition de La Voix, Geneviève Jodoin. TVA Nouvelles s’est entretenu avec elle pour savoir comment elle vit son confinement.

« On essaie de prendre ce temps-là comme un cadeau », lance d’entrée de jeu l’artiste de L’Isle-aux-Coudres.

Malgré le contexte difficile, Geneviève Jodoin voit le positif. La chanteuse profite de cette période de confinement pour vivre de beaux moments avec ses trois enfants.

« On écoute des films dont on parle depuis longtemps aux enfants, on fouille dans les vieilles photos. On fait aussi des recettes, on cuisine et on fait de la musique ensemble », énumère-t-elle.

Sa recette préférée? La pâte à pizza de conjoint. La famille s’est également essayée à faire du pain maison, comme plusieurs autres citoyens en confinement.

Projets musicaux

L’auteure-compositrice-interprète a dû mettre en veille plusieurs projets. Cette pause est, néanmoins, l’occasion de pratiquer la musique.

« J’avais un petit peu mis de côté ma guitare depuis longtemps, et le piano. Je suis revenue à pratiquer des choses, comme si j’étais à l’école, pour être capable de bien maîtriser mes chansons », explique-t-elle. Elle ajoute : « Mine de rien, je n’ai pas encore commencé ma tournée. Les chansons, je les ai jouées au lancement et c’est tout. »

Auberge La Fascine

Étant donné la fermeture des salles de spectacle, la copropriétaire de l’Auberge La Fascine est en attente de savoir ce qui adviendra de la programmation d’été de l’établissement. L’auberge demeure, toutefois, ouverte. Un nouveau service de livraison de mets préparés tient Geneviève occupée.

« On essaie de mettre un peu de changements dans la vie des gens. De préparer des plats que les gens ne se prépareraient pas à la maison. Ça marche bien. »

Après la crise

La Charlevoisienne d’adoption espère que tous ressortiront grandis de cette crise.

« Après la crise, de ne pas retomber dans la vitesse folle qu’on allait, de réaliser que la vie, on en a juste une, qu’elle passe vite et qu’il faut prendre le temps. Je pense que les gens devraient essayer de retenir ça. Moi, je vais essayer de le retenir », conclut-t-elle.