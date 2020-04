Les réponses à vos questions sur la COVID-19

Tous les jours, nos spécialistes répondent à vos interrogations en lien avec le nouveau coronavirus.

«Je me demande combien de temps les personnes sont atteintes de la COVID-19, et pendant combien de temps elles peuvent contaminer les autres?» - Suzanne

«La période de symptômes dure habituellement deux semaines. Lorsque le virus n’est plus présent dans les voies respiratoires, la personne ne transmet plus le virus. Après la période symptomatique, la personne ne transmet plus le virus.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien

«Nous sommes grands-parents, certains encore sur le marché du travail, quelques années de moins que 70 ans, avec certains problèmes cardiaques, pulmonaires ou du diabète. Devrions-nous être inquiets lors du déconfinement et pour les prochains mois en attendant le vaccin?» - Louise

«Il faut respecter les recommandations. Les personnes plus à risque devraient prendre plus de précautions. Personne ne va rester en confinement si ce n’est pas nécessaire. On va lever ce confinement, au fur et à mesure que les données vont entrer.» - Dr Christian Fortin, omnipraticien