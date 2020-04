Les syndicats contre des hausses de salaire? « Voyons donc! »

Le mea culpa de François Legault, prononcé vendredi dans le cadre de la mise à jour quotidienne du premier ministre du Québec, est perçu par la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) comme un blâme sur les syndicats – comme s’ils avaient « refusé » une hausse des salaires des préposés aux bénéficiaires pendant la pandémie de COVID-19.

Daniel Boyer, président de la FTQ, s’est emporté contre la sortie du gouvernement provincial; le premier ministre disait qu’il aurait dû agir plus rapidement et augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires sans l’accord des syndicats.

« C’est la première fois que j’entends ça, que des syndicats empêchent des augmentations de salaire, a déclaré Daniel Boyer, en entrevue sur les ondes de LCN, samedi. En gros, il dit : "Je n’aurais pas dû écouter les syndicats qui n’étaient pas d’accord." »

« On veut jaser, on attend de vraies propositions. On n’a jamais été contre des augmentations de salaire, voyons donc! » déplore le négociateur syndical.

Pas de solution « magique »

Avec la crise sanitaire du nouveau coronavirus, les préposés aux bénéficiaires (PAB), essentiels particulièrement dans le cadre de leur travail en Centres hospitaliers de soins longue durée (CHSLD), où des aînés sont plus à risque d’être lourdement affectés par la COVID-19, le gouvernement a préféré attendre l’arrivée à échéance des conventions collectives dans le secteur public au 31 mars 2020, pour s’attaquer à la pénurie de préposés en offrant de meilleurs salaires.

Or, selon Daniel Boyer et la FTQ, s’attarder uniquement à la rémunération des PAB ne correspond pas à s’attaquer au problème dans son ensemble.

« C’est comme la pensée magique, on dirait : on va augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires et on n’aura plus de problème nulle part dans le réseau, on va avoir la solution magique à la pandémie », illustre le président de la Fédération des travailleurs.

« Augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires est beaucoup plus complexe qu’on le pense, poursuit-il. Il y a une différence de 2 $ de l’heure au moment où on se parle entre les préposés aux bénéficiaires et les infirmières auxiliaires. Si on augmente les préposés de deux piasses, ils vont gagner le même salaire que les infirmières auxiliaires? Ensuite, il y a une différence de 3,50 $ de l’heure avec les infirmières. »

« Quand on bouge un maillon, il faut regarder l’ensemble du portrait. »

La FTQ à l'écoute

Daniel Boyer « met au défi M. Legault » : la FTQ se dit prête à négocier avec le Conseil du ministre au sujet des salaires, mais aussi des conditions de travail des PAB dans leur ensemble, car ces travailleurs de la santé publique, déjà soumis aux rigueurs d’un emploi difficile par sa nature, font face à des obstacles quotidiens encore plus grands avec l’arrivée du nouveau coronavirus, d’après le président.

« Les salaires, c’est une chose, explique Daniel Boyer. Oui, il faut travailler sur les salaires, mais il faut aussi travailler sur l’ensemble des conditions d’exercice de l’emploi, sinon, on n’y arrivera pas. Il y a du monde qui vit de la détresse psychologique et du monde qui a peur de ramener le virus chez eux, à leur conjoint, leur conjointe, leurs enfants.

« Si on doublait le salaire des préposés aux bénéficiaires, ça ne rendrait pas le travail jojo et ça n’attirerait pas plus de gens pour travailler. »

Une femme travaillant comme préposée aux bénéficiaires au CHSLD Grace Dart, situé dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, est décédée des suites de la COVID-19, samedi. Il s’agissait d’un premier décès parmi les salariés occupant ce type d’emploi au Québec.

De combien on augmente?

Le 2 avril dernier, le gouvernement Legault annonçait une hausse de salaire de 4 $ de l’heure pour les PAB, et une hausse salariale de 4 % à 8 % pour le reste du personnel de la santé afin de les remercier pour leurs efforts en temps de crise.

Par la suite, l’annonce d’un salaire horaire de 211 $ à l’intention des médecins spécialistes appelés à travailler en CHSLD dans des fonctions d’infirmière ou de préposé avait soulevé un tollé, si bien que le premier ministre avait dû retirer cette offre de la table.

Québec travaille présentement sur cette entente qui accorderait un salaire horaire plus bas pour le travail en CHSLD que celui annoncé mercredi et qui a semé la controverse, a confirmé une source du gouvernement.

Or, en ce qui concerne les PAB, quelle augmentation de salaire serait-elle convenable aux yeux des syndicats?

« Je n’ai pas de réponse, parce que toute augmentation de salaire des préposés aux bénéficiaires aura des conséquences sur les autres travailleurs et travailleuses », a répondu Daniel Boyer.