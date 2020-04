Militaires dans les CHSDL : début de la première phase de l’opération

La première phase de l’opération de déploiement des militaires dans les CHSLD, destinée à prêter main-forte au personnel de la santé dans ce milieu, a commencé samedi.

Les Forces armées canadiennes étaient donc en repérage, samedi, afin d’évaluer les besoins. Selon la responsable, rencontrée à sa sortie d’un CHSLD, cinq établissements ont déjà été ciblés pour recevoir l’aide des militaires professionnels de la santé.

Formation en gériatrie

Bien que les militaires qui seront déployés dans les CHSLD possèdent une formation médicale, celle-ci doit être mise à jour afin de mettre l’accent sur les soins aux personnes âgées.

«Par exemple, le déplacement d’une personne âgée d’un lit à une chaise ne se fait pas de la même façon que si vous avez une personne qui a une blessure musculo-squelettique, explique la colonelle Manon Asselin, responsable du déploiement. Donc si vous prenez la personne âgée qui a la peau fragile, il y a des mesures à prendre.»

Deux journées de mise à jour des connaissances ont donc été mises en place, samedi et dimanche, pour les 80 militaires membres des Forces armées.

«Nos gens, aujourd’hui, vont être plus formés de ce côté-là. Comment prendre soin de ces gens-là. On a du personnel qui a fait les lectures et les présentations en conséquence pour s’adapter à ça», poursuit la colonelle.

Le personnel médical des Forces armées devrait normalement commencer son travail sur le terrain lundi.