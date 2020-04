Ottawa débloque 306 millions $ pour aider les entreprises autochtones

Le gouvernement Trudeau a débloqué 306 millions $ supplémentaires pour donner un coup de pouce aux entreprises autochtones.

C’est ce qu’a annoncé samedi le premier ministre Justin Trudeau lors de son point de presse quotidien.

• À lire aussi: La fermeture de la frontière canado-américaine prolongée

Ce dernier a précisé que l’enveloppe va permettre à ces entreprises d’obtenir «des prêts à court terme sans intérêt et des contributions non remboursables de la part d’institutions financières autochtones».

Quelque 6000 entreprises et coopératives sont visées par cette mesure qui va leur permettre de passer au travers de la crise.

L’aide financière sera gérée par l’Association nationale des sociétés autochtones de financement et les sociétés métisses de financement en partenariat avec Services aux Autochtones Canada.

«Ces mesures ciblées permettront d’aider les entreprises des Premières Nations, des Inuits et des Métis à avoir plus facilement accès au financement qui leur permettra de rester solides. Ainsi, ces entreprises pourront continuer de poursuivre leur croissance et de prospérer lorsque cette crise sera dernière nous», a souligné dans un communiqué le ministre des Finances, Bill Morneau.