Une entreprise de matériel médical plus sollicitée que jamais

Une entreprise de vente d’équipements et de matériels médicaux n’a jamais été aussi sollicitée en raison de la crise sanitaire qui sévit.

C’est samedi et le patron d’Équipements Médi-Sécur est au bureau. Ce n’est pas le moment de prendre congé le weekend dans le contexte de la crise.

«En 14 ans d’existence, les affaires n’ont jamais roulé autant», affirme Marc Forget, le président de la compagnie en entrevue à TVA Nouvelles.

Son entreprise de Terrebonne est plus sollicitée que jamais par les résidences et CHSLD du Québec qui s’arrachent ces jours-ci les fameuses blouses de contagion.

Les blouses conçues il y a trois semaines par Marc Forget et son équipe sont lavables et réutilisables contrairement aux blouses jetables.



«Elles sont hydrofuges et antibactériennes. Au départ, nous les avions fabriquées pour nos principaux clients, les paramédics et les premiers répondants à travers le Québec parce qu’ils épuisaient leur stock de blouses jetables», explique M. Forget.

«Notre blouse, on peut la laver à maintes reprises, des centaines de fois, c’est un tissu très épais et très résistant. Les bouteilles d’éternuements des patients qui ont la COVID-19 vont perler sur le tissu», poursuit-il.