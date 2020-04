Une formation pour les bénévoles en CHSLD

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal et la Croix-Rouge canadienne vont former des volontaires pour soutenir les établissements pour aînés.

L’opération qui prend en charge la formation d’une quarantaine de personnes chaque jour se poursuivra pour une période indéterminée et en fonction des besoins identifiés, a indiqué samedi le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, par voie de communiqué.

La pandémie de coronavirus a révélé un manque criant de personnel dans les CHSLD au Québec, poussant le ministère de la Santé et des Services sociaux à lancer la plateforme «Je continue!» pour prêter main-forte au réseau de la santé.

Ces formations seront effectuées par des professionnels de la Croix-Rouge et du CIUSSS, a-t-on ajouté.

«Chaque personne aura dès la fin de sa formation le nom du centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) ou de la résidence privée pour aînés où elle sera déployée ainsi que son horaire et les modalités pour son accueil», a détaillé l’établissement.

Pour stabiliser la situation sur le territoire du CIUSSS, l’initiative vise à apporter un soutien supplémentaire aux équipes déjà en place afin d'assurer la santé et la sécurité des résidents et des employés, a-t-on précisé.