Une première préposée aux bénéficiaires succombe à la COVID-19

Une femme travaillant comme préposée aux bénéficiaires au CHSLD Grace Dart, situé dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, est décédée des suites de la COVID-19.

Il s’agit d’un premier décès parmi les salariés occupant ce type d’emploi au Québec.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCPF) n’a pas confirmé samedi l’identité de la personne, mais a mentionné par communiqué que celle-ci comptait plus de 25 ans d’expérience dans son domaine.

«Nos pensées sont avant tout avec sa famille et ses collègues et nous leur transmettons nos plus sincères condoléances. Nous voulons aussi souligner la vocation de cette travailleuse. Dans les circonstances les plus difficiles, elle était dévouée aux résidents et leur sort lui tenait réellement à cœur. Ces derniers temps, elle a fait plusieurs quarts de travail supplémentaires pour combler les besoins essentiels», a déclaré Jonathan Deschamps, président du Syndicat SCFP de la section locale 2881.

Le Syndicat a précisé que la salariée avait travaillé jusqu’au 11 avril dernier.