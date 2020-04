Une préposée aux bénéficiaires à bout de souffle

Heures supplémentaires obligatoires, effectifs restreints, nombre de patients trop élevé, une préposée aux bénéficiaires du CHSLD de Maria en a long à dire sur ce qui se passe entre les murs de l’établissement. La dame s’est confiée à notre service de nouvelles sous l’anonymat par peur de perdre son emploi.

« On ne voit plus de bout. J’ai vu au moins deux employés se mettre carrément à pleurer parce qu’ils ne voient pas comment s’en sortir. On n’a pas notre heure de repas complet » , explique la femme.

Il est de plus en plus difficile pour des employés du CHLSD de Maria de franchir la porte d’entrée de l’établissement pour aller travailler à en croire cette préposée aux bénéficiaires. La tension a monté d’un cran depuis que cinq résidents et un employé ont été déclarés positifs à la COVID-19. « C’est sûr que tout le personnel, on est craintif. On a toujours peur surtout d’être un COVID-19 positif asymptomatique et de donner ce virus-là sans le vouloir » , s’inquiète la femme.

En raison de la pandémie et avec le peu de relève, le personnel doit prolonger son quart de travail et avoir un plus grand ratio de patients à traiter.« Après huit heures de travail ont est fatigué. Donc 16 heures ont est brûlé, parce que le lendemain il faut être de nouveau revenu. Il y a huit heures de repos entre les quarts donc ça ne laisse pas beaucoup de repos. »

La femme qui cumule 18 ans d’expérience lance un cri du cœur à Québec pour obtenir de meilleures conditions. « S’ils veulent de la relève dans un métier comme préposée qui est valorisant que j’adore, mais qui est très exigeant, il va falloir qu’ils écoutent un peu plus nos syndicats, qui nous offrent plus qu’un pour cent de hausse de salaire ce qui m’a insulté. »

Un préposé aux bénéficiaires gagne présentement entre 20,55$ et 22,35 $ l’heure.

Une pénurie connue

La CSN confirme que le problème est connu. «On ne se fera pas de cachette. Les conditions de travail et la surcharge de travail et la pénurie de main-d’œuvre fait en sorte que déjà depuis des années le taux d’invalidité a atteint des sommets qui sont malheureusement des tristes records », explique Pierre-Luc Boulay, le président.

Au CISSS de la Gaspésie, on explique par écrit que plusieurs membres du personnel sont appelés en renfort pour soutenir les équipes déjà en place dans les milieux de vie plus durement touchés par la COVID-19.

« Comme tout le personnel de la santé, les préposés aux bénéficiaires font un travail exceptionnel. En ce qui concerne le contexte de travail actuel, celui d’état d’urgence sanitaire, plusieurs membres du personnel sont appelés en renfort pour soutenir les équipes déjà en place dans les milieux de vie plus durement touchés par la CODIV-19. Ainsi, nous avons rehaussé les équipes pour permettre de dédier du personnel à des zones précises afin de limiter les risques de contamination, et ainsi, mieux protéger le personnel et les résidents. C’est une situation difficile et nous remercions tout le personnel pour leur grande mobilisation », explique Clémence Beaulieu-Gendron, adjointe intérimaire à la PDG et aux relations avec les médias pour le CISSS de la Gaspésie.