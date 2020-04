26 cas de plus dans la région de Québec

La région de Québec a connu un léger répit du nombre de cas recensés sur son territoire dimanche. Dans les dernières 24 heures, 26 cas de COVID-19 ont été ajoutés au bilan.

Treize des 26 nouveaux cas se trouvent à Québec, tandis que l’autre moitié sont du côté de la Rive-Sud, dans Chaudière-Appalaches. La veille, ce sont 29 cas qui avaient été rapportés dans la région.

Une bonne nouvelle néanmoins : aucun nouveau décès n’a été signalé sur l’ensemble du territoire.

Les CHSLD ont aussi été épargnés depuis samedi. Aucun résident n’a été infecté.

Seule exception : l’hôpital Jeffery Hale où on compte cinq cas supplémentaires, pour un total de 59 usagers atteints de la COVID-19.

Sept infirmières et six préposées sont venues prêter main-forte dans ce foyer d’éclosion. Il n’est pas écarté que des renforts supplémentaires soient nécessaires dans les prochains jours dans l’établissement.

«C’est certain qu’actuellement avec les équipes en place et les volontaires qui sont venus nous aider, on répond bien aux soins et aux services, mais c’est toujours fluctuant avec les besoins dans le temps», explique Brigitte Paquette, adjointe présidente-directrice générale à l’hôpital Jeffery Hale.

L’appel est ainsi lancé aux infirmières, infirmières auxiliaires et préposées qui aimeraient se joindre «l’effort collectif», dit Mme Paquette.

Un effort que salue la santé publique, mais qui rappelle qu’il faudra de trois à quatre semaines avant de retrouver un semblant de stabilité.