« Busted » : la police débarque dans une fête de plus de 100 personnes en Californie

Le département de police de Los Angeles (LAPD) aurait procédé à des arrestations dans une fête de plus de 100 personnes sur le toit d’un édifice, selon ce qu’a rapporté la chaîne américaine CNN, dimanche.

Le party a eu lieu vendredi dernier malgré l’ordre de confinement de la part de l’État de la Californie, imposé en raison de la propagation de la COVID-19.

Une cinquantaine d’agents sont intervenus dans cette fête au sud de la ville de Los Angeles. Le LAPD n’a pas clarifié la nature des accusations portées contre les fêtards arrêtés.

Cet incident est survenu alors que l'administration du président Donald Trump et les gouverneurs des États américains s'affrontaient dimanche sur la possibilité de la levée des restrictions mises en place à cause de la pandémie de coronavirus, dans un climat tendu renforcé par le soutien du président à des manifestations réclamant la reprise d'une activité normale.

Au nord de Los Angeles, dans la région de San Francisco, l'une des premières études réalisées aux États-Unis sur la présence d'anticorps au nouveau coronavirus estime que le nombre réel de contaminations dans la Silicon Valley en Californie est sans doute plus de 50 fois supérieur au nombre de cas officiellement confirmés.

Des chercheurs de Stanford ont testé lors du premier week-end d'avril 3330 volontaires du comté de Santa Clara, recrutés par Facebook, et estiment qu'entre 2,5% et 4,1% de la population locale a été contaminée par le coronavirus, soit entre 50 et 85 fois le nombre de cas alors confirmés dans cette région.