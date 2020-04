CHSLD Sainte-Dorothée : une clinicienne spécialiste n'a jamais vu rien de tel

L’appel aux renforts dans les CHSLD lancé par le premier ministre François Legault continue d’avoir des échos dans les établissements problématiques pour aînés.

• À lire aussi: Les syndicats contre des hausses de salaire? « Voyons donc! »

Dimanche après-midi, TVA Nouvelles s’est entretenu avec la neuropsychologue Valérie Drolet, qui œuvre à la Cité de la Santé de Laval.

Dre Drolet a offert son aide aux préposés aux bénéficiaires du CHSLD Sainte-Dorothée de Laval, qui déplore des dizaines de décès depuis le début de la pandémie et a fait l’objet d’une enquête de la CNESST.

Quand le premier ministre du Québec a demandé aux médecins spécialistes de mettre la main à la pâte dans des fonctions paramédicales, les réactions ont surtout concerné les salaires des cliniciens et leur formation surélevée. Or, Valérie Drolet semble constater que ces aspects n’ont pas autant d’importance que l’expérience réelle sur le terrain.

« Je ne vous cacherai pas que je me sens un peu loin de ce que je fais habituellement, a-t-elle avoué. Ce n’est pas dans mes tâches habituelles de venir aider comme ça sur le terrain, le plancher. Oui, c’est une expérience difficile, je suis en dehors de ma zone de confort. »

« On doit s’adapter à une réalité qu’on ne connaît pas. C’est ma deuxième journée comme aide de services. J’aide le préposé dans ses tâches. C’est certain que de changer des culottes, ce n’est pas ce que je fais habituellement, de lever des patients non plus. Je n’ai pas la formation pour ça. J’aide le mieux possible en respectant mes limites. »

Même le reste du personnel soignant doit s'adapter

Si la neuropsychologue se sent déroutée, il en va de même pour le reste du personnel soignant, selon ses dires.

« Ce n’est pas facile parce qu’il y a beaucoup de besoins, relate-t-elle. C’est un choc, on n’est pas habitué à ça. Je vois beaucoup de choses à l’hôpital, mais rien comme ça. D’ailleurs, même le personnel régulier n’est pas habitué à ça. Habituellement, ces unités sont un lieu de vie; on est loin de ça en ce moment. »

« L’unité sur laquelle je suis, les gens sont confinés dans leur chambre. Normalement, on les ferait marcher mais là, ils ne peuvent pas circuler. Le patient se déconditionne plus facilement. »

La majeure partie des 877 décès déplorés de la COVID-19 au Québec étaient recensés chez les aînés en date du 19 avril 2020, particulièrement en provenance des CHSLD. La région de Laval comptait 146 de ces morts, sur 2029 cas enregistrés du nouveau coronvirus.

D'après l'information recueillie par Yves Poirier pour TVA Nouvelles