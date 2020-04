Couche-Tard renonce temporairement à acheter Caltex

En raison de l’incertitude causée par la crise de la COVID-19, Couche-Tard a temporairement renoncé à acquérir la chaîne de dépanneurs et stations-service australienne Caltex.

«La situation mondiale actuelle est très incertaine [...]. Couche-Tard souhaite se concentrer sur la gestion de sa propre entreprise pendant cette période de crise et prioriser la santé, la sécurité et le bien-être de ses employés, de ses clients et des communautés qu'elle dessert», a indiqué Couche-Tard dans un communiqué, dimanche.

En raison de cette incertitude, le géant du commerce de proximité basé à Laval explique ne pas être en mesure «de présenter une proposition révisée pour le moment», et ce malgré l'obtention d'engagements pour le financement nécessaire.

L’entreprise a toutefois confirmé que Caltex «est un élément important de sa stratégie d'expansion en Asie‐Pacifique» et que Couche-Tard «demeure très intéressée» par la conclusion d'une transaction.

«Nous demeurons convaincus des avantages financiers et stratégiques à long terme d'une acquisition de Caltex et de tous les bénéfices qu'elle offrirait aux actionnaires des deux sociétés, a déclaré Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard. Malgré la situation de la COVID-19, nous avons travaillé pour terminer la vérification diligente dans les délais prévus grâce à un investissement important en temps et en argent. Présentement, notre plan est de relancer le processus une fois que les perspectives mondiales seront suffisamment claires, et le travail accompli à ce jour devrait nous permettre de formaliser rapidement notre proposition à ce moment-là».

Couche-Tard avait fait une offre d’achat, qui a été bonifiée à deux reprises pour mettre la main sur Caltex. La compagnie québécoise compte 9 799 magasins en Amérique du Nord et 2697 magasins en Europe.

Caltex est à la tête d'environ 2000 stations-service et dépanneurs, incluant des commerces lui appartenant et un réseau de franchisés.